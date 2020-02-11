KBÜ Rektörü Polat, lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı

Karabük Üniversitesi Rektörü Rektörü Prof.Dr. Refik Polat ‘Kariye Günleri’ programında lise öğrencileri ile bir araya geldi.

Karabük Mesleki ve Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Banu Küçük tarafından düzenlenen Kariye Günleri programının ilki gerçekleştirildi. Bu yıl üniversite sınavına girecek lise öğrencilerine yönelik düzenlenen programda öğrencilere; üniversite eğitimi, geleceğin meslekleri, iş dünyasının beklentileri gibi konularda bilgiler verildi. Açılış konuşmasını yapan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, “Bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepiniz belirli bir kariyer yapmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyorsunuz. Ara eleman günümüzde önemli bir ihtiyaç. Kendinizi iyi yetiştirseniz işiniz hazır. Siz ilk olarak liseyi bitirdiğinizde ve ardından meslek yüksekokulu okuduğunuzda değeriniz gittikçe artacak. Bu lisede kendinizi iyi yetiştirerek mezun olmanız size büyük bir avantaj sağlayacak” dedi.

Öğrencilere gelecekleri için hedef belirlemeleri tavsiyesinde bulunan Rektör Polat, “Hangi bölüm, hangi üniversite bitirdiğiniz hiç önemli değil. Hayatta ideallerinizin olması gerekiyor. Her zaman bir hedefiniz olsun ve o hedefe nasıl ulaşabilirim diye sürekli çalışın” diye konuştu.

Rektör Polat sözlerinin devamında öğrencilerin kendisine yönelttiği; akademik hayatı, deneyimleri ve Karabük Üniversitesinin dünyada ilk bine girme başarısı hakkındaki sorularını da yanıtladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar da bir sunum gerçekleştirerek Karabük Üniversitesi hakkında genel bilgiler verdi. Prof. Yaşar ülkenin geleceğinin sanayide ve mesleki eğitimde olduğunu belirterek öğrencilerde yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini belirtti.

Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, Okul Müdürü Yüksel Duranel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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