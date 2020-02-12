Soğukta üşüyen köpek mağazanın sıcak kliması altında uyuya kaldı Üşüyen köpek mağazaya sığınarak ısınmaya çalıştı

Karabük’te hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından soğukta üşüyen sokak köpeği bir giyim mağazasına sığındı.

İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından üşüyen sokak köpeği Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasına sığındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sokak köpeği mağazadan içeri girip bir müddet gezindikten sonra kapının önünde bulunan paspasın üzerine yatarak, klimadan gelen sıcaklık ile ısınmaya çalıştı. Klimadan gelen sıcaklık ile kendinden geçen köpek mağaza çalışanları ve müşterilere hiçbir rahatsızlık vermeden içeride uyudu.

İnsanın içini ısıtan görüntülerin yer aldığı mağazadan sorumlu Emre Demirkol, kar yağışından dolayı Karabük’te havaların çok soğuk olduğu için köpeği içeri aldıklarını belirterek, “Gerek mağaza müdürümüz gerekse personel arkadaşlarla birlikte şu anda kendisine bakıyoruz. Elimizden geldiğince hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tüm esnaf arkadaşlarımızdan da ricamız; hayvanlara sahip çıkalım. Bizler üzerimizdeki kıyafetlerle üşüyoruz. Hayvanların üzerlerinde hiçbir şey yok, üşüyeceklerdir illaki” diye konuştu.

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