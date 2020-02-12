Vergili: “Kraliyet ailesi tarafından atanan raportörler bize demokrasi dersi vermeye kalkıyor”

Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi, İzleme Komitesi Toplantısında konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, demokrasi ve insan hakları noktasında Avrupa’nın Türkiye’ye karşı çifte standardının kabul edilemez olduğunu ifade ederek “Kimse bize demokrasi dersi vermeye kalkmasın” dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türkiye’yi 11 yıldır temsil ettiği Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi İzleme Komitesi Toplantısına katıldı. Fransa'nın Metz şehrinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Vergili Hollandalı ve İsveçli raportörler tarafından hazırlanan rapora sert çıktı. Vergili, “PKK Avrupa Birliği tarafından terör örgütü ilan edilen bir örgüt değil mi, Öcalan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkûm edilen bir terörist değil mi?” şeklinde sert ifadelerde bulundu.

Başkan Vergili; kongrenin bünyesinde bulunan üç komite ( İzleme Yönetişim ve Güncel Konular Komitesi) tarafından hazırlanan raporlar aracılığıyla üye ülkelere tavsiyelerde bulunduğunu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Parlamenter Meclisi’nin de kongreye yerel ve bölgesel politikalar konusunda danıştığını belirtti.

İsveçli ve Hollandalı raportörler tarafından Türkiye’nin yerel yönetimlerdeki ilerleyişi ile ilgili hazırlanan rapor üzerine söz alan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, iki dönemdir Türkiye raporunu hazırlayan raportörlerin PKK yandaşlarına kucak açmasıyla tanınan İsveç ve Hollandalı olmasının manidar olduğuna dikkat çekti. Raporun çelişkilerle dolu olduğunu kaydeden Vergili, “Çünkü raporun bir maddesinde yerel yönetimlerin bütçe olarak merkezi hükümete mahkûm olduğunu iddia ediyor, ardından da bir başka madde de yerel yönetimlerin bütçelerinin yüzde 48’ini kendisinin sağladığını belirtiyorsunuz, bu ne yaman bir çelişkidir” dedi.



“Kraliyet ailesi tarafından atanan raportörler bize demokrasi dersi vermeye kalkıyor”

Demokrasi ve insan hakları noktasında Avrupa’nın Türkiye’ye karşı çifte standardının kabul edilemez olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Başkan Vergili; “Seçimle değil, kraliyet ailesi tarafından atanan raportörler bize demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Türkiye’ye geliyorsunuz, cezaevindekilerle görüşüyorsunuz, görevden alınan belediye başkanlarıyla görüşüyorsunuz, peki onlara hiç şu soruları sordunuz mu; Abdullah Öcalan terörist mi, PKK terör örgütü mü? Eminim sordunuz, lakin işinize gelmediği için cevabı rapora yazamadınız, yazabilseniz zaten problem kalmayacak. Şimdi ben size soruyorum; PKK Avrupa Birliği tarafından terör örgütü ilan edilen bir örgüt değil mi, Öcalan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkûm edilen bir terörist değil mi? “ diye konuştu.

Türkiye’ye haksız ithamlarda bulunulan raporun Mart ayında meclisteki görüşmelerinin sert geçeceğini de dile getiren Vergili, “Kimse bize demokrasi dersi vermeye kalkmasın, önce aynaya baksınlar, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

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