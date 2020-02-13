Karabük´te kar etkili oldu

KARABÜK´te, kar yağışı etkili oldu. Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar ise kayarak, kaza yaptı.

Karabük´te sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı etkiledi. Karabük merkez ile Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kentte, karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Bazı araçlar ise kayarak, maddi hasarlı kaza yaptı.



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