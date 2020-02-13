AK Parti Yenice ilçe Başkanlığı'na Yirmibeş atandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti Yenice ilçe Başkanlığı'na Yirmibeş atandı

İHA

AK Parti Yenice ilçe Başkanlığı görevine Erdal Yirmibeş atandı.

AK Parti Yenice ilçe Başkanlığı'na Yirmibeş atandı

AK Parti Yenice ilçe Başkanlığı görevine Erdal Yirmibeş atandı.
AK Parti Yenice ilçe Başkanı Yılmaz Kırık'ın 23 Şubat Pazar günü yapılacak olan olağan kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından 4 isim Ankara'ya davet edildi. AK Parti Karabük İl Başkanlığında AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Dr. Mustafa Esgin başkanlığında yapılan temayül yoklamasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucu Ankara'ya Erdal Yirmibeş, Ertan Mısırlı, Sabri Kökçü ve Ali Karakaş çağrıldı. 4 aday ile bire bir görüşme yapan AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 23 Şubat’ta yapılacak olan olağan kongrede Erdal Yirmibeş başkanlığında seçimlere katılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KBÜ senato toplantısı Düzce Üniversitesinde yapıldı
YEREL HABERLER KBÜ senato toplantısı Düzce Üniversitesinde yapıldı
Çorba ikramı kar altında da devam ediyor
YEREL HABERLER Çorba ikramı kar altında da devam ediyor
"İletişim Becerileri ve Beden Dili Eğitimi"
YEREL HABERLER "İletişim Becerileri ve Beden Dili Eğitimi"
Kar yağışı Karabük'ü esir aldı Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kaza meydana gelirken, sürücüler ilerlemekte zorlandı
YEREL HABERLER Kar yağışı Karabük'ü esir aldı Kentte sabah ...
Karabük'te iki ilçede daha okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Karabük'te iki ilçede daha okullar tatil edildi
Karabük´te kar etkili oldu
YEREL HABERLER Karabük´te kar etkili oldu
Karabük ve Safranbolu'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Karabük ve Safranbolu'da eğitime kar engeli
Kar ve buzlanma 30 kişiyi hastanelik etti
YEREL HABERLER Kar ve buzlanma 30 kişiyi hastanelik etti
Karabük’te yağışlar sonrası heyelanlar meydana geldi
YEREL HABERLER Karabük’te yağışlar sonrası heyelanlar meydana geldi
Depremzedelere "gıda" yardımı Karabük'ten Elazığ'daki depremzedelere bir tır dolusu yardım gönderildi
YEREL HABERLER Depremzedelere "gıda" yardımı Karabük'ten Elazığ'daki ...
Karabük'te 4 bin 545 kilometre köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Karabük'te 4 bin 545 kilometre köy yolu ulaşıma ...
Kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısı çöktü
YEREL HABERLER Kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısı ...
Karabük’te trafik kazası: “Biri bebek 3 yaralı”
YEREL HABERLER Karabük’te trafik kazası: “Biri bebek 3 yaralı”
Yenice Ihlamur Teras’ta kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Yenice Ihlamur Teras’ta kartpostallık görüntüler
Vergili: “Kraliyet ailesi tarafından atanan raportörler bize demokrasi dersi vermeye kalkıyor”
YEREL HABERLER Vergili: “Kraliyet ailesi tarafından atanan ...
Vali başarılı sporcuları kabul etti
YEREL HABERLER Vali başarılı sporcuları kabul etti
KBÜ'de "Dilsiz" filmi gösterimi ve söyleşisi yapıldı
YEREL HABERLER KBÜ'de "Dilsiz" filmi gösterimi ve söyleşisi yapıldı
Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında Karabük'te anıldı
YEREL HABERLER Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında ...
Otomobil ile kamyonet çarpıştı 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı 4 yaralı
Soğukta üşüyen köpek mağazanın sıcak kliması altında uyuya kaldı Üşüyen köpek mağazaya sığınarak ısınmaya çalıştı
YEREL HABERLER Soğukta üşüyen köpek mağazanın sıcak kliması altında ...
Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli
YEREL HABERLER Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli
KBÜ Rektörü Polat, lise öğrencilerinin sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER KBÜ Rektörü Polat, lise öğrencilerinin sorularını ...
Karabük'te "Kontrol Sizde" Projesi
YEREL HABERLER Karabük'te "Kontrol Sizde" Projesi
Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL HABERLER Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yanında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X