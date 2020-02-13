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"Yetenek Her Yerde" 2020 Fuar Programı başlıyor

İHA

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde ülke genelinde "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen kariyer etkinliklerinin 2020 yılı fuar programı belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde ülke genelinde “Yetenek Her Yerde” temasıyla düzenlenen kariyer etkinliklerinin 2020 yılı fuar programı belli oldu.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek kariyer etkinlikleri; üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları, meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Karabük Üniversitesinin de paydaş üniversite olarak yer alacağı Batı Karadeniz Kariyer Fuarı ise 67 Nisan tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.
KBÜ'den yapılan açıklamada, düzenlenecek fuarların, ülkenin her bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam ve staj konusunda fırsat eşitliği sağlamayı amaçladığı, öğrenciler ve mezunların, firmaların insan kaynakları temsilcileri ile buluşarak işstaj fırsatları ve kariyer imkanları gibi konularda ilk ağızdan bilgi alabileceği, iş görüşmelerinde bulunabileceği kaydedildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fuarlarda seminerler, eğitimler, atölye çalışmaları, mülakatlar ve mülakat simülasyonları yapılacak. Böylece gençlerin, kariyer alanlarını belirlemeleri, iş ve staj imkanlarına eğitim gördükleri ilde ulaşmaları yönünde fırsat oluşturulacak. Bu yıl ilki 2425 Şubat’ta Edirne’de düzenlenmesi planlanan fuarların ikincisi 2 Mart’ta Diyarbakır’da yapılacak. Karabük Üniversitesinin de paydaş üniversite olarak yer alacağı Batı Karadeniz Kariyer Fuarı ise 67 Nisan tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Üniversitesi ev sahipliğinde Bolu Abant İzzet Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı’nın organizasyon paydaşları ise tüm kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, sivil toplum örgütleri ile aynı zamanda Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Ticaret ve Sanayi Odaları ile Türkiye İş Kurumu. Fuarların, KOBİ’lerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarının ve kapasitelerinin artırılması için de katkısı olacak. Ayrıca firmaların, fuara katılan uluslararası öğrenciler sayesinde dünyaya açılma şansı da artacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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