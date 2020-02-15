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Trafik kazasında kaybeden imam hatip mezarı başında anıldı

İHA

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Satuk Köyü Balıkısık Camii'nde görevli iken trafik kazasında hayatını kaybeden İmam Hatibi Ekrem Örenli vefatının senei devriyesinde mezarı başında anıldı.

Trafik kazasında kaybeden imam hatip mezarı başında anıldı

Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan Satuk Köyü Balıkısık Camii’nde görevli iken trafik kazasında hayatını kaybeden İmam Hatibi Ekrem Örenli vefatının senei devriyesinde mezarı başında anıldı.
Yenice İlçe Müftülüğüne bağlı Satuk Köyü Balıkısık Camii’nde görev yaptığı sırada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ekrem Örenli ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı. Karabük Türk Diyanet Vakıf Sendikası tarafından düzenlenen anma programa İl Başkan Yardımcısı İlhami Kara, İl Disiplin Kurulu Başkanı Halil Katırcı, Sendika İlçe Başkanı Bahattin Kurt , Dini Hizmetleri Destekleme ve Yaşatma Derneği üyeleri yanı sıra çok sayıda Türk Diyanet Vakıf Sendikası üyeleri ve meslektaşları katıldı.
Kur’an ı Kerim ile başlayan program yapılan dua ile sona erdi. Örenli’nin eşi ve çocuklarının da bulunduğu programda konuşan Türk Diyanet Vakıf Sendikası İlçe Başkanı Başkanı Bahattin Kurt, “Geçen yıl bu zamanda aramızdan trafik kazası sonucu aniden ayrılan çok sevdiğimiz değer bulduğumuz üyemiz ve meslek taşımızı kaybetmenin üzüntüsünü çok derinden hissediyoruz. Yokluğuna alışamadık ve halen kendisini çok arıyoruz. Hem sendikal hem de mesleki görevi anlamda çok başarılı bir dostumuzdu. Bizim üyelik anlayışımız atılan imzaya kadar değil hatta ölene kadar değil ahirete kadar devam eder. Kendisine yüce Rabimden rahmet ve mağfiret diliyor, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ailesine ve bizlere sabırlar diliyorum” dedi.

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