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Safranbolu'ya gelen turist sayısında artış

İHA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2018 yılına göre 2019'da ilçeye gelen turist sayısında yüzde 0,95 oranında artış yaşandı.

Safranbolu'ya gelen turist sayısında artış

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2018 yılına göre 2019'da ilçeye gelen turist sayısında yüzde 0,95 oranında artış yaşandı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü İbrahim Şahin’den 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şahin, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprülerin yer aldığı tarihi ilçede 2018 yılında 315 bin 842 yerli ve yabancı turistin konakladığını belirtti. İlçenin "Osmanlı'nın Parmak İzi", "Korumanın Başkenti", "Açık Hava Müzesi" gibi unvanlarla anıldığını ifade eden Şahin, 2019 yılında ise 318 bin 866 yerli ve yabancı turistin ilçede konakladığını kaydetti. Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan alanlar içinde "Safranbolu Şehri" adıyla bulunan bir ilçe olduğunu ifade eden Şahin, Safranbolu'ya gelen turist sayısının her yıl arttığını, 2018 yılı ile 2019 yılı karşılaştırıldığında 2019'da gelen turist sayısında yüzde 0,95'lik bir artış olduğunu belirtti.
Tarihi ilçedeki restorasyon projelerine de yardımlarda bulunduklarını anlatan Şahin, 2019'da taşınmaz kültür varlıklarına yapılan proje ve restorasyon yardımları kapsamında 89 proje başvurusu yapıldığını açıkladı. 89 başvurudan 7 tanesine 146 bin 228 lira yardım yapıldığını belirten Şahin, "Uygulama yardımına başvuru sayısı 21 olup, 18 kişiye 1 milyon 110 bin lira yardım ödemesi yapılmıştır" dedi.

Coğrafi işaretli yemekler bakanlığa sunuldu
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler hakkında da bilgi veren Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulacak prestij yayında yer almak üzere uygulanabilir, erişilebilir, yemeiçme tesislerinde sunulabilecek, Türk mutfağı reçetelerinin gastronomi alanında Karabük'e ait coğrafi işaretli sütlü keşkek çorbası, tereyağlı uzun pakla, bütün et, bandırma, safranlı pilav, cevizli keşli yayım, Safranbolu bükmesi, perohi, Safranbolu baklavası, zerde ve kızılcık şerbetinin "Türkiye Lezzetler Haritası"na Karabük'ü temsilen katılacak yemekler ve içecekler olarak bakanlığa sunulduğunu ifade etti.
Karabük'ün her yıl ayrı bir ilçesini tanıttıklarını ifade eden Şahin, 2019 yılında ilk olarak Yenice ilçesinin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, fotoğraf ve film sanatıyla geniş kitlelere ulaştırmak, bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak, bir taraftan da kente dair nitelikli, sanatsal ve görsel bellek oluşturmak, diğer yandan yerel halka farklı kentlerden gelecek fotoğraf tutkunlarını buluşturmak amacıyla Yenice FotoFilm Festivali Fotoğraf Maratonu ve Kısa Film Yarışması'nı yaptıklarını söyledi. Şahin, hayata geçirilen yarışmaya ülkenin değişik bölgelerinden 187 fotoğraf sanatçısının katıldığını kaydetti. Bu projenin Eflani, Eskipazar, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde de her yıl değişik bir konu ile devam edeceğini aktaran Şahin, fotoğraf ve film sanatı ile tanıtımına yönelik gerçekleştirilen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından katkı sağlandığını ifade etti.
2019 yılında Karabük Kültür Merkezi'nde 11 konser, 18 tiyatro ve 53 seminer düzenlendiğini, toplamda 73 faaliyetin gerçekleştirildiğini kaydeden Şahin, "Bu faaliyetlere 25 bin 495 kişi katılım sağlamıştır. İlimizde bulunan kütüphanelerde 141 bin 199 adet kitap bulunmaktadır. İlimizde 28 bin 788 üye ve 153 bin 60 kullanıcı bulunmaktadır. Türkiye’de ilk olan 'Bebek Kütüphanesi'ni Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde oluşturduk, ilk Bebek Kütüphanesi çalıştayını da ilimizde gerçekleştirdik" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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