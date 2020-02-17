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ATGB’de ikinci genel kurul yapıldı

İHA

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği'nde (ATGB) yapılan ikinci genel kurul sonrası yeni yönetim kurulu belirlendi. Genel Başkanı Orhan Buyurman, Avrupalı Türk iş insanlarının her noktada başarılı olması için çalıştıklarını söyledi.

ATGB’de ikinci genel kurul yapıldı

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği’nde (ATGB) yapılan ikinci genel kurul sonrası yeni yönetim kurulu belirlendi. Genel Başkanı Orhan Buyurman, Avrupalı Türk iş insanlarının her noktada başarılı olması için çalıştıklarını söyledi.
ATGB Genel Başkanı Buyurman öncülüğünde ikinci genel kurul sonrası yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı. Buna göre, tekstilden, marketçiliğe kadar geniş bir alanda hizmet veren ATGB yöneticileri, daha güçlü bir şekilde hizmet sunacak. ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman, ATGB’nin kurulduğu günden itibaren Avrupa’daki Türk kökenli iş insanlarına hizmet sunduğunu ifade ederek, bu yelpazenin daha da genişlediğini belirtti. Başkan Buyurman, ATGB’ye üye iş insanlarının kendi iş alanlarında son derece başarılı olduğuna da vurgu yaparak, güçlü olmanın sırrının birlik ve beraberlikten geçtiğini kaydetti.
Başkan Buyurman, ATGB’nin kuruluş amacına uygun bir şekilde, Avrupa’daki Türk kökenli iş insanlarına hizmet vermek için uğraştığını belirterek, “İkinci genel kurulumuz sonrasında, yeni yönetim kurulunu belirledik. Bu kapsamda yeni yönetim kurulumuz da görev dağılımı gerçekleştirildi. ATGB olarak sadece Almanya merkezli değil, Avrupa’nın diğer ülkelerinde de teşkilatlanmıştır. Bu yelpazeyi daha da genişletmek istiyoruz. Bunun için de diğer ülkelerdeki iş insanları ile istişareler yapıyoruz. ATGB, öncelikle 15 aktif iş alanında hizmet sunacak. ATGB’ye ye iş insanları sadece Almanya’da değil, Türkiye’ye de ekonomi katkı sunacak. İki ülke arasında köprü vazifesi görüyoruz. Bilgi ve birikimlerimizi tek noktada birleştirerek sadece iş dünyasında değil, sosyal alanda da topluma katkı sağlamak istiyoruz. Sosyal konular da aktif olmaya devam edeceğiz. Bu son örnek olarak ülkemizde Elazığ ve Malatya illerimizde meydana gelen depremde, ATBG olarak yardım kampanyası düzenledik. Bizler güçlü oldukça, topluma da daha faydalı destek olacağımıza inanıyoruz. ATGB genel başkanı olarak yeni seçilen ve görev alan arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.
ATGBETUV Yönetim kurulu üyeleri Genel Başkan Orhan Buyurman, Genel Sekreter ve Sektörlerden sorumlu Muharrem Uslubaş, Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Nizamettin Barutçu, Genel Başkan Yardımcısı Rüstem Malbeleği, Genel Başkan Yardımcısı Adem Taflan, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Balçok, Genel Başkan Yardımcısı Fadime Aygün, Genel Başkan Yardımcısı Sahra Şahin, Genel Başkan Yardımcısı Şuayb Güney, diğer yönetim kurulu üyeleri ise Erol Yukarıbaş, Faruk Solmaz, İsmet Karaöz, Hüseyin Dereli, Ergün Kıspet, Münevver Kıspet, Dr. Ramazan Uslubaş, Kemal Ulupınar, Ahmet Yaşar, Adem Türkoğlu, Necati Duman, Kemal Çakır, Rasim Saka, Lale Günaydın, Adnan Derviş, Ercan Mengüoğlu, Süleyman Koşar, Yahya Yıldırım, Metin Günerhan, Muharrem Erdoğmuş ve İrfan Recber’den oluştu.
Yönetim kurulunun tek tek onayladığı sektörler ise, inşaat, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Emlak, Sigorta ve Finans, sağlık, otomotiv, tekstil, turizm, lojistik, medya ve tanıtım, enerji, makina ve kimya, kültür ve sanat, kozmetik, fuar ve pazarlama, iş kadınları (komisyon), hukuk ve mali müşavirlik ve mobilyadan oluşuyor.
Toplantıda ağırlıklı olarak İnşaat, emlak, gıda, sağlık, tekstil, turizm, fuar, kozmetik ve mobilya sektörleri öncelikli olarak belirlendi. Birliğin üye sayısı da 500 olarak kararlaştırıldı.

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