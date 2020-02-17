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Rektör Polat Siber Güvenlik Konferansı’na katıldı

İHA

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen 'Uluslararası Siber Güvenlik ve Bilgisayar Bilimleri Konferansı'na (ICONCS 2020) katıldı.

Rektör Polat Siber Güvenlik Konferansı’na katıldı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, Bangladeş’in başkenti Dakka’da düzenlenen 'Uluslararası Siber Güvenlik ve Bilgisayar Bilimleri Konferansı’na (ICONCS 2020) katıldı.
Karabük Üniversitesi, Bangladeş Daffodil Uluslararası Üniversitesi ve Güney Kore Dongseo Üniversitesinin ortaklığında ikincisinin düzenlendiği ICONCS 2020’de ABD, Malezya, Meksika, Çin, Türkiye ve Bangladeş olmak üzere çeşitli ülkelerden akademisyenler, siber güvenlik alanındaki bilimsel ve endüstriyel çalışmaları paylaştı. Konferansta ayrıca akademisyen ve uzmanlar tarafından siber güvenlik sistemleri teknik, hukuki, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele alındı.
Konferansın açılışında konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, “Geleceğin meslekleri arasında en önemli yeri alacağını düşündüğümüz siber güvenlik konusunda Daffodil Üniversitesi ile bu yıl ikincisini düzenlediğimiz konferansta olmaktan çok mutluyuz. Bu organizasyonu gelecek yıllarda da devam ettirmek istiyoruz ” ifadelerini kullandı.
Konferansta yer alan bir diğer konuşmacı Bangladeş Dijital Güvenlik Ajansı Genel Müdürü Md. Rezaul Karim teknolojinin hayatın her alanında kullanımının yaygınlaşmakta olduğunu ve ulusal kritik dataların dijital olarak saklanmasının önem kazandığını belirterek, “Devletin sınırlarını askerle korursunuz, bu verileri de aynen ordu gibi koruyacak personeli yetiştirmek gerekiyor” dedi.
Davetli konuşmacı olarak konferansa katılan Karabük Teknokent Genel Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Fındık ise, “HTM Kullanarak Spam Posta Algılama” konulu bir sunum yaptı.
Bangladeş Daffodil Uluslararası Üniversitesinde gerçekleştirilen ICONCS 2020’ye Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Karabük Teknokent Genel Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Fındık’ın yanı sıra Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karakoç, ICONCS 2020 Düzenleme Kurulu Üyesi ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi M. Tahir Güneşer ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan katıldı.
Rektör Polat, Dhaka Üniversitesini de ziyaret etti
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ICONCS 2020’ye katılmak üzere gittiği Bangladeş’te, Dhaka Üniversitesine de bir ziyaret gerçekleştirdi.
Dhaka Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Md. Akhtaruzzaman ve ekibi ile bir araya gelen Rektör Polat, iki üniversite arasında yapılabilecek muhtemel iş birliği alanlarını görüştü.

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