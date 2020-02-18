Uyuşturucu madde kullanan şahıs hayatını kaybetti

Karabük’te uyuşturu madde kullanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, P.B isimli şahıs Ankara’dan Karabük’e arkadaşlarını ziyarete geldi. 100. Yıl Mahallesinde belirli bir süre dışarıda vakit geçirdikten sonra üç arkadaş eve geçti. Gecenin ilerleyen saatlerinde rahatsızlanan P.B isimli hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden şahsın şüpheli ölümü üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde P.B isimli şahsın Ankara’dan gelirken yanında getirdiği uyuşturucu maddeyi kullanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, gencin arkadaşları E.D.U ve E.G gözaltına alındı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca P.B isimli şahsın ölümüne sebep olan uyuşturucu maddeyi temin eden K.Ç isimli şüpheli Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor.

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