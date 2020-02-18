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Karabük'te 63 bin 481 aktif çalışan var

İHA

Karabük'te, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü verilerine göre 63 bin 481 aktif çalışan, 53 bin 360 emekli aylığı alan kişi var.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü İsmail Yıldırım’dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İl Müdürü Yıldırım, Karabük nüfusunun 248 bin 458 olduğunu, 4/a, 4/b ve 4/c olmak üzere aktif çalışan sayısının 63 bin 481 kişi, aylık alan 53 bin 360 kişi ve bakmakla yükümlü tutulanların 105 bin 421 kişi olduğunu ifade etti. Yıldırım, Sosyal Güvenlik kapsamı dışında kalan nüfusun 10 bin 988 kişi olduğunu, il nüfusuna oranının ise yüzde 4,42 olduğunu söyledi.
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 4/a ve 4/b kapsamında 19 malullük aylığı, 818 yaşlılık aylığı, 311 ölüm aylığı olmak üzere toplamda bin 148 aylık bağlandığını, 262 cenaze yardımı ödeme işlemlerinin yanı sıra 352 yurt dışı borçlanma, 234 askerlik borçlanması ve 65 doğum borçlanması işlemlerinin yapıldığını anlatan Yıldırım, Kısa Vadeli Sigortalar Servisi tarafından 11 bin 113 hastalık vakasına 7 milyon 928 bin 36,80 lira, 2 bin 110 iş kazası vakasına 2 milyon 130,95 lira, 1 bin 51 analık vakasına 2 milyon 490 bin 738,71 lira ve bin 354 emzirme vakasına 241 bin 466 lira olmak üzere toplamda 17 bin 628 vakaya 12 milyon 660 bin 372,46 lira ödeme yaptıklarını ifade etti.
4/a (SSK) tahakkuktahsilat oranlarında Türkiye genelinde ilk üç içinde yer aldıklarını vurgulayan Yıldırım, Kasım 2019 tarihi itibariyle 46 milyon 193 bin 812 lira tahakkuk ve 40 milyon 616 bin 58 lira tahsilat ile yüzde 87.93’lük oran yakaladıklarını belirten Yıldırım, 4/b tahakkuktahsilat oranlarında Türkiye ortalaması olarak ilk 10’da yer aldıklarını, Kasım 2019 itibariyle 4 milyon 678 bin 666 lira tahakkuk, 3 milyon 986 bin 755 lira tahsilat ile yüzde 85,21’lik bir oran gerçekleştiğini söyledi.
İl Müdürü Yıldırım, iyi uygulama örneği olarak 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren SGK hizmet binası bulunmayan ilçelere, her ay SGM mobil hizmet aracıyla vatandaşların ayağına SGK hizmetlerini taşıdıklarını, 2019 yılında başlatılan "istihdam seferberliği" kapsamında Karabük'e verilen 6 bin istihdam hedefinin, kamu sektöründe 153, özel sektörde de 6 bin 173 olmak üzere hedefin gerçekleştirildiğini ifade etti.
2019 yılı aktif iş yeri sayıları hakkında bilgi vererek sunumunu tamamlayan Yıldırım, Kasım 2019 tarihi itibariyle 4 bin 571 daimi, 562 mevsimlik, 279 kamu ve 4 bin 854 özel iş yeri olmak üzere 5 bin 133 iş yerinin faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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