Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza 

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KARABÜK´ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanırken yakalanan 4 kişiye toplam 6 bin TL ceza kesildi.

Karabük´ün Eflani ilçesinde, ormanda kaçak avlanan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Karabük Şubesi Av Koruma ekipleri, avcıların kullandığı tüfeklere el koydu. Kaçak avlanan 4 avcıya `Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet´ suçundan toplam 6 bin TL ceza kesildi.



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