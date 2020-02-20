Husumetlilerini keserle yaraladı

KARABÜK'te Yılmaz Ç., husumetlisi Hakkı B. (33) ve Zekiye B.´yi (58) keserle yaraladı. Yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Karabük Aydınlıkevler Mahallesi´nde meydana geldi. Hakkı B. ve Zekiye B., aralarında husumet bulunan Yılmaz Ç. ile tartışmaya başladı. Yılmaz Ç., iddiaya göre eline geçirdiği keser ile Hakkı B. ve Zekiye B.´ye saldırdı. Hakkı B. ve Zekiye B. aldığı darbelerle yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hakkı B. ve Zekiye B.´yi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Hakkı B. ve Zekiye B. tedaviye alındı.

Polis, Yılmaz Ç.´yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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