Karabük'te şirket sayısı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karabük'te şirket sayısı arttı

İHA

Karabük Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, 2018'de 2 bin 67 olan şirket sayısının geçen yıl 3 bin 70'e yükseldiğini açıkladı.

Karabük'te şirket sayısı arttı

Karabük Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, 2018'de 2 bin 67 olan şirket sayısının geçen yıl 3 bin 70'e yükseldiğini açıkladı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Feridun Karataş’tan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İl Müdürü Karataş, Karabük Tüketici Hakem Heyeti ile ilgili bilgi vererek, toplumu bilinçlendirme faaliyeti yürüttüklerini, 2019 yılında bin 965 kişinin Hakem Heyetine müracaat ettiğini, bu müracaatlardan bin 394’nün tüketici lehine, 461’nin tüketici aleyhine, 110’nun ise görevsizlik kararı verildiğini söyledi.
Müracaat oranlarına bakıldığında şikayetlerin yüzde 56’sının perakende sektöründen, yüzde 23’nün abonelik hizmetleri sektöründen, yüzde 14’nün finansal hizmetler, yüzde 6 ulaşım ve sağlık sektörü, yüzde 1’nin ise turizm sektörü ile ilgili olduğunu ifade etti.
6502 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince 474 iş yerinde 3 bin 528 ürüne denetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Karataş, denetimi yapılan ürünlerde yerli üretim garanti belgesi ve kullanım kılavuzu gibi noktalara ağırlık verildiğini belirtti.
Karabük'teki şirketlerin dağılımı ile ilgili karşılaştırmalı bilgiler veren Karataş, 2019 yılı itibariyle şirket sayısında artış olduğunu anonim şirket sayısının 415, limited şirketin bin 576, kolektif şirketin 19, komandit şirket sayısının bin 60 olmak üzere toplam 3 bin 70 şirketin bulunduğunu, 2018 yılında bu rakamın 2 bin 967 olduğunu kaydetti.
2. El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti ile ilgili olarak 8 müracaat aldıklarını bunların birinin iptal edildiğini söyleyen Karataş, Hal Hakem Heyeti ile ilgili verdiği bilgilerde; 2019 yılında 2 adet müracaatın bulunduğunu, kooperatif ve esnaf işleri ilgili olarak Karabük'te toplam 23 kooperatif bulunduğunu, Kredi Kefalet Kooperatifleri kapsamında 125 bin 178,699 lira tutarında kredi kullanıldığını, 16 Esnaf ve Sanatkarlar Odasında toplam 7 bin 728 üye kaydı bulunduğunu ifade etti.
Türk Eximbank ile ilgili bilgiler veren İl Müdürü Karataş, Türk Eximbank açılmasın halinde ihracatın artırılacağını, ihraç ürünlerinin pazarlarının çeşitleneceğini, rekabet gücünün yükselerek riskten arındırılmış bir ortamda iş yapma imkanının sağlanacağını, Eximbank’ın sağladığı kredilerin mal ve hizmet ihracatı taahhüdü ile her firma için ayrı faiz oranı program limiti ve vergi istisnası olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te öğrencilere "doğa" eğitimi
YEREL HABERLER Karabük'te öğrencilere "doğa" eğitimi
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü çalışmaları değerlendirildi
YEREL HABERLER Tapu ve Kadastro Müdürlüğü çalışmaları ...
Husumetlilerini keserle yaraladı
YEREL HABERLER Husumetlilerini keserle yaraladı
Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza 
YEREL HABERLER Karabük'te 'kaçak' avcılara 6 bin TL ceza 
Milletvekili Güneş: “ Kayak merkezi bölgeye iddialı bir alternatif olacak”
YEREL HABERLER Milletvekili Güneş: “ Kayak merkezi bölgeye iddialı ...
İlkbahar dönemi aşılama kampanyası
YEREL HABERLER İlkbahar dönemi aşılama kampanyası
Safranbolu'da altyapı çalışmaları
YEREL HABERLER Safranbolu'da altyapı çalışmaları
Safranbolu'da "Hoş Geldin Bebek" Projesi
YEREL HABERLER Safranbolu'da "Hoş Geldin Bebek" Projesi
Kar yağışına karşı vatandaşlara uyarı
YEREL HABERLER Kar yağışına karşı vatandaşlara uyarı
Kovadan Sofraya Bal Eğitimi
YEREL HABERLER Kovadan Sofraya Bal Eğitimi
Başkent EDAŞ’tan Karabük’e 49 milyon tl yatırım
YEREL HABERLER Başkent EDAŞ’tan Karabük’e 49 milyon tl yatırım
Liseli öğrenciler bilgilerini yarıştırdı
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler bilgilerini yarıştırdı
MEDİKAR ile Bartın Üniversitesi arasında indirim protokolü
YEREL HABERLER MEDİKAR ile Bartın Üniversitesi arasında indirim ...
İlk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Bartın'da kaza geçiren ve leğen kemiği kırılan Sevil Küçüktepe Yalçın, Karabük'te ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER İlk defa yapılan ameliyatla sağlığına ...
Vali Gürel'den aşçı yardımcılığı kursuna ziyaret
YEREL HABERLER Vali Gürel'den aşçı yardımcılığı kursuna ziyaret
Ayda 100 ton mantar üretiyorlar
YEREL HABERLER Ayda 100 ton mantar üretiyorlar
Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi
Başkan Köse'den kurs ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Köse'den kurs ziyareti
Karabük'te milli sporcu sayısı 71 oldu
YEREL HABERLER Karabük'te milli sporcu sayısı 71 oldu
MHP Safranbolu İlçe Bakanlığında devir teslim
YEREL HABERLER MHP Safranbolu İlçe Bakanlığında devir teslim
Karabük'te 63 bin 481 aktif çalışan var
YEREL HABERLER Karabük'te 63 bin 481 aktif çalışan var
Karabük'te 5 milyon 140 bin lira destek
YEREL HABERLER Karabük'te 5 milyon 140 bin lira destek
Uyuşturucu madde kullanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde kullanan şahıs hayatını kaybetti
Safranbolu'da "Genç Vizyon" toplantıları
YEREL HABERLER Safranbolu'da "Genç Vizyon" toplantıları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X