Tapu ve Kadastro Müdürlüğü çalışmaları değerlendirildi

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Tapu Müdürlüğü ile Kadastro Müdürlüğünü ziyaret ederek il müdürleri Veysel Doğdu ve Şinasi Abanoz’dan 2019 yılı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kadastro çalışmaları hakkında slaytlar eşliğinde bilgiler veren Şinasi Abanoz, tarihçe, personel, vizyon ve misyonları hakkında bilgiler verdikten sonra kadastro açısından 80 mahalle, 277 köy bulunduğunu ifade etti.

2010 yılı itibariyle bütün mahalle ve köylerde kadastro çalışmalarının tamamlandığını belirten Abanoz, 29 birim, 30 bin 381 parselde sayısallaştırma çalışmalarının yapıldığını, 2019 yılında ihale yöntemi ve müdürlük imkanları ile 229 birim, 7 bin 652 adet parselde 2/B kullanım kadastrosu, 37 birim ve 2 bin 247 2/B güncelleme çalışması yapıldığını ifade etti.

Müdürlük imkanları ile Safranbolu ilçesinde 5 birimde güncelleme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Abanoz, merkez ve Safranbolu ilçesinde 41 mahalle ve köydeki sayısallaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Abanoz, Karabük'te 14 birim ve 11 bin 372 parselde güncelleme ve sayısallaştırma çalışmalarına ihtiyaç olduğunu ihalesinin 13.02.2020 tarihinde gerçekleştiğini sözleşmenin imza aşamasında olduğunu ifade etmesinin ardından Kadastro Müdürlüğü sunumu sona erdi.

Tapu işlemleri ile ilgili olarak bilgiler veren İl Müdürü Veysel Doğdu, müdürlüğün TSE ISO EN 9000 kalite belgesine sahip olduğunu ifade ederek sözlerine başladı.

Doğdu, 2019 yılında toplam 16 bin 54 yevmiyeli işlem gerçekleştirdiklerini, gelen evrak sayısının 8205, giden evrak sayısının 7 bin 936 olduğunu bu işlemlerden 9 bin 93 adedinin bizzat vatandaşlarla yüz yüze gerçekleştirdiklerini ifade etti.

12 milyon 956 bin 766,54 lira tapu harcı, 1 milyon 769 bin 362 lira döner sermaye, 288 bin 730,63 lira Damga Vergisi tahsil edilerek hazineye katkı sağlandığını sözlerine ekleyen Doğdu, bürokrasi işlemler üzerindeki olumsuz algıyı yok etmek için kurulan TAKBİS sistemi ile ilgili bilgiler verdi.

İl Müdürü Doğdu, müdürlük bünyesinde yürütülen Alo 181, tapu takas, web tapu, elektronik ipotek terkini earşiv, parsel sorgulama gibi işlemler hakkında bilgi vererek sunumunu tamamladı.

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