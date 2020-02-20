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Karabük'te öğrencilere "doğa" eğitimi

İHA

Karabük'te, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasına imzalanan protokol çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik doğa eğitimi verildi.

Karabük'te öğrencilere "doğa" eğitimi

Karabük'te, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasına imzalanan protokol çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik doğa eğitimi verildi.
Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda verilen eğitime, Karabük Valisi Fuat Gürel, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, DKMP Karabük Şube Müdürü Ahmet Işık, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Vali Gürel, Karabük'ün ormanlarının yüzde 71'inin ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.
Yenice ormanlarının Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik bakamından en değerli ve acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olduğunu ifade eden Gürel, anıt niteliğinde ağaçları, doğal yaşlı ormanları, derin vadileri, akarsu ekosistemleriyle barındırdığı yaban hayatı ve bitki çeşitliliğinin fazla olması, endemik 9 bitki türünün Karabük'te bulunması nedeniyle her yıl düzenli olarak doğa eğitimlerinin verildiğini belirtti.
Coğrafyanın ve doğanın hep birlikte kullanıldığını aktaran Gürel, "İnsanlarımızın yaşadığı alanlarda belki farkında değiller ama hemen yanı başımızda ki ormana girdiğimizde hem bitki çeşitliliğini görmek mümkün, hem de oradaki yaban hayatını ve canlılarını görmek mümkün. Çoğu zamanda biz onların alanlarına giriyoruz, onların bölgelerini terk etmelerine sebep oluyoruz. 3 binin üzerinde okullarda eğitim verildi, bu çok önemli bir eğitim faaliyeti. Bu eğitimin artarak devam etmesi lazım ama esas olan sizlerin oralara gidip bitki çeşitliliğini incelemeniz hem de yaban hayatını görmeniz açısından daha da önemli. İnşallah yakın bir tarihte Baklabostan Tabiat Parkı'nın içindeki çalışmalar belli bir aşamaya gelir" dedi.
Baklabostan'da bir binanın eğitim binası olacağını vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:
"Sizlerin tabiatın güzelliklerini keşfetmenizi sağlanacak eğitimlerin verilmesi önemli ama yerinde eğitim almak, görerek, bilerek eğitim almak daha da önemlidir. Hem doğayı kullanacağız hem de doğayı koruyacağız. Bu kadar büyük bir alanın ormanlarla kaplı olduğu bir coğrafyada ailelerinizle belli aralıklarda oralara gidip bu güzelliklerini tadını çıkarıyorsunuzdur.
Konuşmaların ardından DKMP Karabük Şube Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi Saime Demirtaş tarafından çocuklara "Doğa koruma, öğrencilere doğa sevgisi aşılama, biyolojik çeşitliliğin (canlı çeşitliliği) önemi ve biyolojik kaçakçılığı önleme, yaban hayatın önemi ve yaban hayvanlarını korumageliştirme" konularında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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