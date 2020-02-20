Kaçak avcılara 6 bin lira ceza

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Karabük'ün Eflani içesinde kaçak avlanan 4 kişiye 6 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede ormanda kaçak olarak avlanan 4 kişi ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, avcıların kullandığı tüfeklere el koydu.

Kaçak avlanan 4 avcıya "kara avcılığı kanununa muhalefet" suçundan toplam 6 bin lira ceza kesildi.

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