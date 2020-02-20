Vergili, “Belediye başkanlarının önce haddini bilmesi lazım”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul’un kendisi hakkında yaptığı açıklamalar için “Kendisinin başarılı olmasını isterim ama ‘belediye başkanları laf değil iş üretecek’ diyecek durumda da değil. Belediye başkanları önce haddini bilmesi lazım” dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ‘Herkes bana 1 milyon nerede diye soruyor, belediye başkanları laf değil iş üretsin’ diyen Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul’a cevap verdi.

Eflani Belediye Başkanı Ertuğrul’un bu sözleri üzerine alınmasına bir anlam veremediğini de ifade eden Başkan Vergili; “İbrahim bey buna alınmış, niye alındığını da bilmiyorum. Ben ona 1 milyon lira aldın demedim. 1 milyon lira aldıysan tabi ki herkes bunun hesabını soracak. İkincisi; almadıysan sen neden almadın? Biz alanların olduğunu duyduk, madem bu paralar veriliyor, sen neden gidip takip etmiyorsun ve almıyorsun. Git teşkilatlarınla konuş ve sende iste. Aldıysan da tabi ki hesabını vereceksin. Kendisi sevdiğim bir belediye başkanıdır, ben hepsinin başarılı olmasını isterim ama kalkıp da ‘Belediye başkanları laf değil iş üretecek’ diyecek durumda da değil. Belediye Başkanları önce haddini bilmesi lazım, doğru söylüyor hizmet etmesi lazım. Bizim vazifemiz ne? İnsanlara hizmet etmek ve insanların refah payını artırmak. Vatandaşımız bizim hizmetimizden memnun olmasaydı, 3 dönemdir burada olmazdım. Ben kendisine tavsiyelerde bulunayım; Eflani’nin haklarını koruyarak, Eflani’nin gelişmesiyle ilgili çalışmalarda bulunsun. Bir belediye başkanı olarak yalnızca cami yapımıyla ilgilenmesin, tekrardan havaalanı yapımını gündeme getirsin. İlçenin gelişmesi için geniş bir çerçeveden baksın. Ben ‘Havaalanı Eflani’ye yapılsın’ dediğimde bazen sessiz kaldı, bazen de kaşı söylemlerde bulundu. Eflani’ye havaalanı yapılsa yalnız Safranbolu’ya buradan 250 bin turist iner, ben hiçbir zaman yalnızca Karabük diye bakmadım, biz ilçelerimizle bir bütünüz ve nereye ne yapılması gerekiyorsa onu savunuyoruz” diye konuştu.

Başkan Vergili, küçük belediyelere 1’er milyon yardım edilmesi doğru olduğunu kaydederek, “Çünkü hepsi büyük ekonomik zorluklar içerisinde, onlar bizim kadar kaynak üretemiyorlar. AK Parti, MHP ve CHP ayırmaksızın büyük zorluklar yaşıyorlar. Bende küçük belediyelere yardım yapıldığını duyunca bizim belediyelere de yardım yapılmasını istedim ve ilerideki işbirliğimize yansıyacağını söyledim” ifadelerine yer verdi.

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