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Depremzedelere ‘gıda’ yardımı taşıyan 4. tır yola çıktı

İHA

Karabük Valiliği organizesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremzedeler için toplanan 650 koli gıda malzemesi dolu dördüncü tır yola çıktı.

Depremzedelere ‘gıda’ yardımı taşıyan 4. tır yola çıktı

Karabük Valiliği organizesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremzedeler için toplanan 650 koli gıda malzemesi dolu dördüncü tır yola çıktı.
Valilik önünde düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, kentten depremzedelere gıda yardımı amacıyla 4. Tırın çıktığını söyledi. Elazığ depreminde sıkıntı yaşayan vatandaşların bir nebze sıkıntılarını gidermek, onların yanında yer aldıklarını ifade etmek adına yardım tırını gönderdiklerini belirten Vali Gürel, “Özellikle Müftülüğümüzün bu tırda çok emeği var. Diğer kurumlarımızın da katkıları var. 650 gıda kolisi, belli başlı gıdaları tedarik ederek yola koyduk, gönderiyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın, oda başkanlarımızın destekleri oldu. Nakliye işini onlar üstlendiler” dedi.
İlerleyen süreçte deprem bölgesinden talep olduğu halde yardımların devam edilmesi konusunda çalışmaların devam edeceğini ifade eden Gürel, “Türk Milleti olarak yardımseverlik konusunda tüm dünyaya örnek olan bir milletiz. Dünyanın herhangi bir bölgesinde bu sıkıntıları yaşayan insanlara geçmişte olduğu gibi yardımcı olmaya çalışırken bu sefer de kendi bölgemizde böyle bir sıkıntı yaşandı. Onların yanında yer almaya devam edeceğiz inşallah. Hem nakdi olarak hem de bu tırda olduğu gibi yardımlarımız devam edecek” diye konuştu.
Konuşmanın ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edilerek, yardım tırı Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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