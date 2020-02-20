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Okulların ardından kütüphane yaptırdı

DHA

KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, hayırsever iş insanı Ali Baltacı (91), Harmanlar Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı. 

KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, hayırsever iş insanı Ali Baltacı (91), Harmanlar Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı. 
Hayırsever iş insanı Ali Baltacı, Eflani Abakolu Köyü İlkokulu, Safranbolu Ali Baba Anaokulu ve 2019 yılında temeli atılan ve hala inşaatı devam eden Ali Baba İlkokulu'nun ardından yapımı tamamlanarak önümüzdeki günlerde eğitime açılacak olan Harmanlar Ortaokulu'nun kütüphanesini yaptırdı. Ali Baltacı kendisinin okuyamadığını belirterek, "Ben neden bu işini üzerinde duruyorum? Babam beni okula göndermedi. Ben okuyamadım. 1944-1945 yıllarında ısrar ettim babam beni gönderdi okula. 3 ay okula gittim okulumuz bize 7 kilometre uzaklıktaydı, 2 tane ormanı aşıyorduk. Fakat 3 ay sonra kar yağdı okula gidemedim. Yeniden hayvancılığa devam ettim. Okuyamamanın acısını çektim. İstanbul'a gittim iş kurdum, işlerim genişledi. Muhasebeye hesap soramadım. Buradan acı çektim. 1969 senesinde geldim köyüme okul yaptım. Okul yapmam buradan başladı. İnsanları seviyorum. Bilhassa çocukları çok seviyorum. Ben de merakımı böyle gideriyorum" diye konuştu. 
HAYIRSEVERLERİ KİTAP BAĞIŞLAMAYA DAVET ETTİ 
İstanbul'dan getirttiği kitapların kütüphane için yeterli olmadığını ve hayırseverlerin bu kütüphaneye kitap bağışında bulunmalarını ve buranın yaşatılmasını istediğini ifade eden Ali Baltacı, "Kütüphaneye, Harmanlar Ortaokulu olarak kitap istiyoruz. Benim aldığım kitaplar devede kulak kaldı. İstanbul'dan 350 kitap getirdim. Ama çok az kaldı. İmkanlarım da bu kadardı. Fakat burada daha çok kitaba ihtiyaç var, buraların gelişmesini istiyorum" dedi. 
"ALİ AMCAYA TEŞEKKÜR EDERİM"
Safranbolu Harmanlar Ortaokulu Müdürü Faruk Mızrak ise, "Ali amcaya hususiyetle teşekkür ederim. Çünkü eğitim camiasına katkı sunan eğitim camiasına hayırseverliği ile okul yaptıran biri olduğu için eğitimimize büyük katkıları olduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.  

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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