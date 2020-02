Jandarma Genel Komutanı Çetin: "144 terörist etkisiz hale getirildi" Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: Yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele kesintisiz devam edecektir" "Bu kahraman gençler, sizin evlatlarınız, bu yüce milletin evlatları, teröre diz çöktürmüştür"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kapan Operasyonlarıyla 144 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 30. Dönem Uzman Erbaş Asayiş Kursu kapanış töreni düzenlendi.

Törene; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, kaymakamlar, daire müdürleri, gaziler ve askerlerin aileleri katıldı.

2 bin 237 uzman erbaşın mezun olduğu törende, Orgeneral Çetin, Vali Gürel ve Korgeneral Çitil, kursu derece ile tamamlayan erbaş ve ve ailelerine plaket ve hediyeler verdi.

Törende konuşan Çetin, milletin kendilerine gösterdiği destek ve dualarla görevlerini yapacaklarını, bu duaların güçlerine güç katacağını söyledi.

Yurt içinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Çetin, "Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteğiyle, hayır dualarıyla, milletimizin sevgi ve güveniyle dağlardaki PKK teröristleri başta olmak üzere bütün teröristlere karşı mücadelemiz Cudi'de, Gabar'da, Herekol'da, Kato'da, Faraşin'de, Bestler Dereler'de, Tendürek'te, Ağrı'da, Tunceli'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da velhasıl ülkemizin her karış toprağında, her yerinde devam edecektir. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Terör örgütleri üzerinden ülkemizi bölmeye milletimizi parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik, bu alçaklara bundan sonrada aman vermeyeceğiz. Yüce milletimizin bizlere gösterdiği destek ve dualarla görevimizi yapacağız, bu dualar gücümüze güç katacaktır" dedi.



"Ara, bul, yok et"

"Kıran" ve "Kapan" operasyonlarına değinen Çetin, şunları kaydetti:

"18 Ağustos 2019 tarihinde Kıran operasyonlarıyla başlattığımız ve şuanda Kapan operasyonlarıyla devam eden mücadelemizde 144 terörist etkisiz hale getirilerek ve çok sayıda mağara, sığınak, depo imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İcra edilen başarılı operasyonlar sonucunda aralarında üst düzey sözde sorumlularında bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek, terör örgütlerinin imkan, harekat ve eylem kabiliyetleri önemli ölçüde sınırlandırılmıştır. Yurt içinde terörle mücadele kararlı, inançlı, inatçı şekilde ve intikam gibi bir ruha devam ederken, mevcut yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde öncelikle, bölgede alan hakimiyeti sağlanarak bu alanda varsa kalan teröristleri ara, bul, yok et yöntemiyle kamuoyundan ve ülkemizin gündeminden tamamen çıkartmaya kararlıyız."

"Terörle mücadele kesintisiz devam edecektir"

Son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini aktaran Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri, Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, terörle mücadele kesintisiz operasyon mantığı ile devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Üzerinde yaşadığımız mukaddes kutsal vatan toprakları için canlarını seve seve feda eden, sarsılmaz inançları ve eşsiz cesaretleriyle aziz milletimizin kaderini değiştiren başta ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Teröre diz çöktürüldüğünü vurgulayan Çetin, "Evlatlarımızın yeni görevi kendilerine, ailelerine, vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu kahraman gençler, sizin evlatlarını bu yüce milletin evlatları, teröre diz çöktürmüştür. İşte Safranbolu'da yeni katılan bu kahramanlarımız, yarından itibaren yeni görev yerlerine giderek terörle mücadele kaldığı yerden daha da hız vererek devam ettirilecektir. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından uzman erbaşlar tarafından hazırlanan gösteri büyük alkış aldı. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı da gösteri yaparken, tören geçişinin ardından aileler çocuklarıyla buluştu.

Orgeneral Çetin, tören sonunda bir araya gelen uzman erbaş ve ailelerinin yanına giderek birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

