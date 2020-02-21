Safranbolu'da 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti 

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Alay Komutanlığı'nda 2 bin 237 uzman erbaş, yemin ederek, göreve başladı.

125. Jandarma Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 30'uncu dönem jandarma asayiş branşı 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve gaziler katıldı. Törende konuşan Orgeneral Çetin, kursu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi. Kursta başarılı olan uzman erbaşlara Orgeneral Çetin, Vali Gürel, Korgeneral Çitil ve Albay Başkök tarafından belgeleri verildi.

Törende, mehteran ve uzman erbaşların gösterileri ilgiyle izlendi.



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