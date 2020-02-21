Önce otomobile, ardından yol kenarında yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

-KARABÜK´te, kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen bir otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen kişiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karabük Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Safranbolu´dan Karabük istikametine giden Yusuf Meral yönetimindeki 78 AG 045 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı istikametten gelen Yunus Başaran'ın kullandığı 37 HH 865 plakalı otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen Özgür Ünal´a çarptı. Kazada, Meral´in kullandığı otomobilde bulunan Ünal Baltacı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Özgür Ünal, Yusuf Meral, Yunus Başaran ve Sinan Civelek, çevredekiler ve sağlık ekiplerince yolun karşısında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Sinan Civelek ve Yusuf Meral özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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