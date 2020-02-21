Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı 

KARABÜK'te, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Rüstem Yiğittürk (47), yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında KarabükAnkara karayolu Öğlebeli kavşağında meydana geldi. Rüstem Yiğittürk yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan Rüstem Yiğittürk´e ilk müdahalede bulunarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Yiğittürk tedaviye alındı.
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