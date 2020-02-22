Safranbolu´da tek katlı boş ev yandı 

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, tek katlı boş ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Safranbolu Aşağı Tokatlı Mahallesi Pınar Sokak´ta bulunan Sadık Öner'e ait boş evde, gece yarısı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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