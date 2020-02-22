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Leyla Dizdar Kültür Merkezi, Safranbolu Belediyesine devredildi

İHA

Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar tarafından vefat eden eşi Leyla Dizdar adına yaptırılan Kültür Merkezi gerçekleştirilen tören ile Safranbolu Belediyesine devredildi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi, Safranbolu Belediyesine devredildi

Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar tarafından vefat eden eşi Leyla Dizdar adına yaptırılan Kültür Merkezi gerçekleştirilen tören ile Safranbolu Belediyesine devredildi.
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen teslim törenine Vali Fuat Gürel, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcı Mehmet Ceylan, Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Şinasi Altıner, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Taha Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı İş İnsanı Şefik Dizdar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.
Devir teslim töreni öncesi konuşan Vali Fuat Gürel; "Sosyal hizmet verebilecek ve belki birçok ilde olmayan bu salonun açılısını, devir teslimini beraber yapmaktayız. Güzel bir güne şahitlik ediyoruz. Bir milletin gelişmişlik düzeyine bakılırken o ülkede ki Kültür Sanat düzeyine de bakılır. Eğer Kültür Sanatla belli bir yere gelmişseniz, gelişmişlik düzeyinizin de iyi olduğu söylenir. Aslında Safranbolu’muzun bu manada iyi bir durumda olduğunu görmekteyiz. Safranbolu zaten 70’lerde başlayan korunma içgüdüsü birçok insanın katılımıyla beraber zaten zirve yapan bir şehrimiz. Böyle bir şehrin, böyle güzel kentin bu tür merkezlere ihtiyacı vardı, bu manada huzurlarınızda Şefik Dizdar’a teşekkür ediyorum. Şefik Dizdar birçok işle ilgili bu şehrin kalkınması ile ilgili çok değerli çalışmalar yapan bir insan. Eğer kazandığınız şeyleri iyi yerlerde kullanabilirseniz kalıcı olan bu eserleriniz ve siz olursunuz. Leyla Dizdar Hanımefendi adı ile bu bina yaşadığı sürece hem Şefik Dizdar hem de Leyla Dizdar Hanımefendinin ruhuna Fatihalar okunacaktır. Herkes elinde ki imkanlar dahilinde katkıda bulunursa şehirlerde bu manada gelişmiş olur. Şefik Dizdar Bey hem yüksekokulumuzu inşaatını devam ettiriyor, ayrı zamanda da Gümüş Tümülüsünün üstünün kapatılması projesini üstlendi. Hayırseverlerin bir araya gelmesi bizleri çok mutlu ediyor, birçok insanın bu manada emeği geçtiğini düşünüyorum. Kültür Merkezin ilimize, ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, UNESCO Kültür Miras Listesinde olan, sanatsal ve kültürel faaliyetler konusunda hem öğrenci potansiyeli olarak hem de vatandaşların yapacağı etkinliklere katılımları konusunda kaliteli bir merkeze sahip olmanın ilçeye değer katacağını söyledi.
Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nin bağışçısı Şefik Dizdar’a teşekkür eden Köse, “Çok yakında kentimize yakışır bir şekilde merkezimizin açılışını yapacağımızı da buradan belirtmek isterim” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı İş İnsanı Şefik Dizdar ile Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse arasında Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezinin devrine ait belgeler imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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