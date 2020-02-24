Makine imalat, mobilya sektörlerinde ithalat önlenecek KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: "Başta yerli otomobil üretimimize katkı vermek üzere, makine imalat, mobilya ve benzeri sektörlerimizde yıllık 25 milyon euro ve üzerinde ithalatın önlemesi hedeflenmektedir"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Başta yerli otomobil üretimimize katkı vermek üzere, makine imalat, mobilya ve benzeri sektörlerimizde yıllık 25 milyon euro ve üzerinde ithalatın önlemesi hedeflenmektedir" dedi.

Soykan, Cumhuriyetin 100. yılında, toplam sıvı çelik üretimini 3,5 milyon ton seviyesine çıkarmayı hedefleyen şirketin, yaklaşık 50 bin kişinin ekonomik hayatını doğrudan etkilediğini, yeni ürünler geliştirmek ve sektördeki rekabet gücünü artırmak amacıyla faaliyetlerine Cumhurbaşkanlığı himayelerinde belirlenen 11. Kalkınma Planı'na uygun olarak devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda, ithalat ile karşılanan katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Soykan, şirket bünyesinde özellikle ülkede üretimi bulunmayan otomotiv, savunma ve demiryolu sanayileri tarafından kullanılan yüksek katma değere sahip yeni ürünlerin üretimi ve geliştirilmesi için önemli adımlar attıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı ARGE Merkezi ile rekabeti ve kaliteyi ön planda tutan, yaklaşık 42 milyon lira bütçeli projelerinin devam ettiğini aktaran Soykan, "Son dönemde yeni ürün geliştirmeye yönelik yaptığımız çalışmalar kapsamında, otomotiv sektöründe bağlantı elemanları yapımında kullanılan 23MnB4, 27MnB4, C10C ve 1006 kalite çeliklerin üretimleri başarıyla gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Makine imalat ve otomotiv sanayinde kullanılan S1, S2, SG2 ve SG3 kaynak teli kalitelerinin deneme üretimlerinin devam ettiğini vurgulayan Soykan, şöyle konuştu:

"Otomotivin yanı sıra makine imalat ve inşaat sektöründe de kullanılan otomat çelikleri üretim çalışmalarımız devam etmektedir. 17MnB3, 20MnB4, 30MnB4, 41Cr4 gibi çelik kaliteleri ile sektörün lastik içlerinde kullandığı ve topuk teli (Tire Cord) olarak adlandırılan 1070, 1073, 1075 ve 1080 çelik kalitelerinin üretimine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, başta yerli otomobil üretimimize katkı vermek üzere, makine imalat, mobilya ve benzeri sektörlerimizde yıllık 25 milyon euro ve üzerinde ithalatın önlemesi hedeflenmektedir."

Soykan, şirketin en önemli hedeflerinden birisinin de stratejik öneme sahip savunma sanayinde kullanılan çeliklerin üretilmesi olduğunu, bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığı ve sektörün tüm temsilcileriyle iş birlikleri geliştirdiklerini, sektörün aşınmaya dayanıklı muhtelif parça imalatlarında kullandığı 42CrMo4 (4140) kalite çelikleri, kangal formunda üretilerek pazara sunulduğunu ifade etti.

600 milyon euroluk ithalat önlendi

Amaçlarının, ülkenin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak milli bekaya katkı sunmak ve savunma sanayisinde yüzde 70'lere ulaşan millileşme oranlarının artırılmasına hizmet etmek olduğunu belirten Soykan, "Şirketimiz, 450 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip ray üretim tesisi ile Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üreticisi olarak TCDD’nın en önemli stratejik ortağı konumundadır. 2007'den bu güne kadar, 1,5 milyon tonluk ray üretimine eşdeğer 11 bin km uzunluğundaki demiryolu inşasına imkan sağlanmıştır. 2007 yılından itibaren TCDD'na yaklaşık 750 bin tonluk ray sevkiyatı gerçekleştirilmiş, böylelikle 600 milyon euro civarında ithalat önlenmiş ve raylı sistemler sektörümüzün en kritik ekipmanlarından biri olan ray ürününde tedarik güvenliği sağlanmıştır. TCDD, 2003 yılından itibaren yeniden devlet politikası olarak ele alınan demiryollarında bin 213 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 2 bin 149 kilometre yeni demiryolu hattı inşa etmiş, 11 bin 497 kilometrelik konvansiyonel demiryolu hattını baştan aşağı yenilemiştir. Bugün ülkemizde 4 bin kilometrelik demiryolu hattının inşası devam ederken, 13 bin kilometre yeni demiryolu hattının yapım, ihale ve etüd çalışmaları ise TCDD tarafından sürdürülmektedir" dedi.

Hedef, 150 euro demiryolu tekeri ihracatı

Şirketin demiryolu sektörüne yönelik tedarikin sadece rayla sınırlı olmadığını, dünyanın sayılı demiryolu tekeri üreticileri arasında yer alan KARDEMİR'in BA318 tip demiryolu teker üretimlerine Kasım 2019'da başladığını, yurt içi satışlarının yanı sıra Avrupa'ya da ilk ihracatın gerçekleştirildiğini anlatan Soykan, şunları söyledi:

"Şirketimiz 120 bin adedi yük treni, 40 bin adedi yolcu treni, 20 bin adedi lokomotif ve 20 bin adedi de hafif raylı sistem tekeri olmak üzere yılda 200 bin adet demiryolu tekeri üretecektir. Almanya, Avusturya, Polonya, Slovakya, Bulgaristan, Fransa gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri, teker üretim kapasitemizin büyük bölümünün ihraç edileceği hedef pazarlarımız arasındadır. İlk planda yıllık ortalama 10 bin adet ve yaklaşık 8 milyon euro değerinde demiryolu tekeri ithalatının önüne geçilmesi ve tam kapasitede ülkemiz ihracatına yıllık yaklaşık 150 milyon euro değerinde katkı sağlanması hedeflenmektedir. BA004 tipi demiryolu tekeri üretim çalışmalarımız ise devam etmektedir."

Soykan, demiryolu sanayinin kullandığı ve rayların beton travers ile bağlantısını sağlayan ray klipsi imalatına uygun 38Sİ7 kalite kangal üretimlerinin başarıyla yapıldığını ve seri üretimin başlandığını kaydetti.

Şirketin, ağır profil üretiminde de Türkiye'nin tek üreticisi olduğunu kaydeden Soykan, "Artan üretim hacmimiz ve ürün çeşitliliğimiz ile 2019 yılında bir önceki yıla göre ağır profil ithalatı miktar bazında yüzde 65 azalmış, ülkemizin mega projeler başta olmak üzere, birçok önemli büyük yapı ve sanayi tesisleri inşaatında KARDEMİR profilleri kullanılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.