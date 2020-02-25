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Karabük'ten "Filyos Limanı" işletilmesine konsorsiyum önerisi Karabük Valisi Fuat Gürel: "Filyos ...

İHA

Karabük Valisi Fuat Gürel, Filyos Limanı'nın işletilmesiyle Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın A.Ş (KARDEMİR) da içinde bulunduğu bir konsorsiyum tarafından yönetilmesini istediklerini bildirdi.

Karabük'ten "Filyos Limanı" işletilmesine konsorsiyum önerisi Karabük Valisi Fuat Gürel: "Filyos Limanı'nın işletilme işinin en azından KARDEMİR'in içinde olduğu bir konsorsiyum tarafından yönetilmesini istiyoruz"

Karabük Valisi Fuat Gürel, Filyos Limanı'nın işletilmesiyle Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın A.Ş (KARDEMİR) da içinde bulunduğu bir konsorsiyum tarafından yönetilmesini istediklerini bildirdi.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısı TSO Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Karabük Valisi Fuat Gürel, KTSO Başkanı Mehmet Mescier, Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ile meclis üyeleri katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu tarafından yapılan sunum ile başlayan toplantıda konuşan Vali Güre, "sanayinin başkenti" olarak anılan bir kentte sanayinin gelişmesiyle ilgili olarak bir değerlendirme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Demir çelik sektörüne başkentlik yapmış olan Karabük'te demir çelik sektörü ile ilgili bir altyapının olduğunu, Karabük'ün KARDEMİR ile birlikte büyüyüp geliştiğini, bunun da önemli bir süreç oluğunu ifade eden Gürel, "Demir çelik sanayisinin yan sanayisinde de gelişme sağlanmış. Ama geldiğimiz süreçte özellikle haddehane sayısında bir azalma yaşanmakta. Yapılacak olan çalışmalarla artmasını, daha aşağıya inmemesini sağlamaya çalışmalıyız. Bu anlamda Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) geliştirilmesi için gelişme bölgesinin altyapı yapım ihalesi kısa sürede yapılacak. Eskipazar OSB'nin hızlı bir şekilde kamulaştırılıp sanayici ve yatırımcının hizmetine sunulması gerekiyor. Bununla ilgili bir kısım çalışmalarımız var. Eskipazar OSB'nin en azından birinci etap diyebileceğimiz bir kısmını, bin 350 dönümünün kamulaştırılmasını planlamasını yaptık, görüşmelerini yapıyoruz. Bakanlığımızla görüşüyoruz, bin 350 dönümlük kısmını kamulaştırıp sanayicinin yatırımcının hizmetine sunacağız. Tabi bu çalışmalar oldukça önemli ama esas olan bu çalışmalardan sonra yatırımcıyı bulabilmek" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına her gittiklerinde bakanlıktan "Yatırımcınız var mı?" diye sorulduğunu aktaran Gürel, "Biz iyimseriz, ümitliyiz çünkü Eskipazar OSB'nin bulunduğu alan oldukça stratejik bir alan, çok önemli bir kavşak noktada ve bir çok hizmetin verilebileceği alt yapısı var. Doğal gaz geçiyor, yüksek gerilim hattı geçiyor, tren yolu yakınından geçiyor ve ana yolların kesiştiği bir noktada, ümitliyiz, çalışıyoruz. İnşallah önümüzde ki süreçte bunu gerçekleştireceğiz. Eskipazar OSB'ye, TSO olarak ve İl Özel İdaresi olarak ortağız. Bununla birlikte Yenice ilçemizde ahşap ve ahşap ürünleri ile ilgili bir ihtisas organize sanayi bölgesinin alt yapısının geliştirilmesi gerekir. Ormanın yoğun olduğu bir bölge, organize sanayi bölgesi kurmak kolay bir iş değil. Yeterli alan bulunması halinde organize sanayi bölgesi kurmak eskiye göre oldukça zor. En az 15 kişilik bir ekip, yaklaşık olarak üç milyon koymalı ki çalışmalara başlanabilsin. O bölgenin geliştirilebilmesi için önümüzdeki süreçte bu planlamanın yapılması gerekiyor. Bunu hep beraber takip etmeliyiz" diye konuştu.

Filyos Limanı'nına konsorsiyum önerisi
Eximbank şubesi kurulmasıyla ilgili müracaatların yapıldığını ancak şu ana kadar olumlu sonuç alınamadığını vurgulayan Gürel, şöyle konuştu: "En azından irtibat bürosunun kurulması yönünde talebimiz olmalı ve takip etmeliyiz. Filyos Limanı'nın işletilme işinin en azından KARDEMİR'in içinde olduğu bir konsorsiyum tarafından yönetilmesini istiyoruz. Mehmet Ali Şahin Bey ve milletvekillerimizle Sanayi ve Teknoloji Başkanı Mustafa Varank Beyi ziyaret ettiğimizde bu konuyu ilettik. KARDEMİR yetkilileri de görüşmüş, olumlu olacağını düşünüyoruz. Coğrafi işaret noktasında bizim olan, yöremize has ürünlerin sayısının artması lazım. 21 tane belirlenen ürün mevcut, bunlardan 4 tanesinin coğrafi işareti alınmış, mevcut sayının arttırılması gerekiyor, buna odaların sahip çıkması gerekiyor."

Turizm çalışmaları
Safranbolu merkezli işleyen bir turizm alt yapısı olduğunu anlatan Gürel, "Safranbolu'nun yanına koyabileceğimiz değerlere ihtiyacımız var. Doğanın her türlü renginin yaşandığı bir bölge doğa turizmini nasıl geliştirebiliriz bununla ilgili çalışıyoruz. Kültür olarak ise Hadrianapolis Antik Kenti'ne yoğunlaştık, bir yapının üstü kapalı. Yaptığımız çalışmalarla üç yapının üstü kapalı olacak, levhalama çalışmaları yapılacak, karşılama merkezi, bilet alma noktaları gibi çalışmalarımız var. Tüm bunları bu yıl içinde yaparak ören yeri olarak turizme açmayı hedefliyoruz. Burada yapacağımız tüm işlemlerde kendimize bir hedef koyuyoruz, orası kendi başına kalsa bir beş sene kalabilir ama hedef koyarak çalışırsak bu sene başarabiliriz. Kazı sezonu 12 aya çıkarıldı, eskiden üç veya dört ay kadar kazı yapılıyordu. Bununla birlikte Safranbolu Göztepe Tümülüsü'nün üstünü Şefik Bey kapatacak. Arkeolojik olarak Safranbolu'ya değer katacak birçok insanın yıllardır aklında olan Keltepe Kayak Merkezi var. Bir çok insanın emeği var, kendi doğal seyrine bıraksaydık bir kaç sene daha bekleyecektik eksiklerin tamamlanması için, yapımı biten telesiyej, bina gibi tesisler harap olabilecekti. Ama hedef koyduk eksiklikleri ile beraber bu sene faaliyete açtık, en azından günü birlik kullanılsın diye. Özellikle hafta sonu 5 binin üstünde vatandaşımız tarafından kullanılıyor. Bizim için büyük bir değer, turizmin çeşitlenmesi adına oldukça önemli bir proje. Bu projeyi yaz aylarıyla birlikte nasıl entegre ederiz onun düşüncesi içerisindeyiz. Bir çok insanın duası var kar noktasında, bu sene oldukça iyiyiz, kar iyi yağdı ama konaklama tesisimiz mevcut değil ileri ki yıllarda onu da tamamlayacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tesiste özellikle İl Özel İdaresi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı ekipleri yoğun çalıştı, onlara teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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