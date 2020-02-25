"Baklabostan" doğa turizmine kazandırılıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Baklabostan Tabiat Parkı, doğa turizmine kazandırılacak.

Türkiye'nin 221. tabiat parkı olan Uludağ köknarı, karaçam, meşe ve doğu kayını gibi ağaç türleriyle kızılcık ile kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı Baklabostan Tabiat Parkı, 374 dekarlık bir alanı kapsıyor.

Orman, akarsu ve ekosistem olarak ana kaynak değeri bulunan Baklabostan Tabiat Parkı, kültür varlıklarıyla binlerce turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'ya ayrı bir destinasyon olacak.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür Ahmet Işık’dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parkların kurulması teşkilat yapısı personel durumu hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan Şube Müdürü Işık, Karabük'e bağlı korunan alanlarının toplamının 281 bin 689,90 dekar olduğunu, bu alanın Karabük topraklarının yüzde 6,86 olarak gerçekleştiğini ve bu alanın içinde 2 tabiat parkı, 3 yaban hayatı geliştirme sahası, 2 tabiatı koruma alanı, 1 tabiat anıtı ve 17 avlak sahasının bulunduğunu söyledi.

Tabiat parkları ile ilgili bilgiler veren Işık, kamuoyu tarafından gündeme gelen Baklabostan Tabiat Parkı ile ilgili olarak 374 dekarlık bir alanı kapsadığını, orman, akarsu ve ekosistem olarak ana kaynak değerinin bulunduğunu, 2017 yılında tabiat parkı olarak ilan edildiğini ifade eden Işık, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları; Sırçalı, Yenice, Sökü, Kavaklı, Çitdere, Eskipazar Türbe Çamı Tabiat Anıtı ve 17 adet avlak sahaları hakkında Doğa Turizmi Master Planının hazırlandığını belirtti.

23 kaçak avcıya ceza

Şube Müdürlüğü olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerden olan avcı eğitimleri kapsamında 2019 yılında 99 kişiye eğitim verilerek avcılık sertifikası verildiğini açıklayan Işık, ayrıca 2019 yılında 240 avcının denetlendiğini, yapılan çalışmalar ile 723 avcının belgelendiğini, 23 kişiye de idari para cezası kesildiğini, bu cezaların toplam tutarının 30 bin 662 lira olduğunu kaydetti.

Su Ürünleri Kanunu kapsamında 5 idari para cezası uygulandığını, 2019 yılı itibariyle Karabük'e 35 avcının geldiğini ve 22 bin 250 lira gelir elde edildiğini bu rakamın 13 bin 290 lirasının köylere aktarıldığını vurgulayan Işık, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında 660 hayvanı aşıladıklarını, 253 kısırlaştırma işlemi, 554 küpeleme ve 485 adet hayvanın ise sahiplendirildiğini, doğada yaralı olarak bulunan 30 vahşi hayvanın tedavi edilerek doğaya salındığını, bin keklik ve sülünün ise doğaya bırakıldığını, 2019 yılı içerisinde 5 bin kilogram yeminde doğaya bırakıldığını ifade etti.

Karabük ili Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çalışmalarının tamamlandığını ve izleme çalışmalarının devam ettiğini, projenin tamamlanması ile 990 bitki, 160 kuş, 56 memeli, 17 sürüngen, 7 amfibi, 15 balık, 480 tohumsuz, 544 omurgasız hayvan türü tespit edildiğini açıklayan Işık, il genelinde ki okullarda biyolojik kaçakçılık konusunda eğitimler verildiğini, Karabük'ün turizm potansiyelinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesini sağlamak maksadı ile Karabük Turizm Master Planının hazırlandığını söyledi.

Işık, Baklabostan Tabiat Parkı Peyzaj Uygulama Planının yapım işinin tamamlandığını, Doğa Eğitim Merkezi, idare ve ziyaretçi merkezleri, giriş kontrol ünitesi, çevre düzenleme, seyir terası, gözetleme kulesi, kır evleri gibi komplekslerin yapımlarının devam ettiğini ifade etti.

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