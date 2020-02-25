Karabük Üniversitesi'nden bir başarı daha

Times Higher Education (THE)’ın 2020 yılı için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000’e giren Karabük Üniversitesi, gelişmekte olan ülkelerdeki en iyi üniversiteler sıralamasında da 301350 bandında yer alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Dünyanın en prestijli sıralama kuruluşu olan Times Higher Education (THE) tarafından “Emerging Economies University Rankings 2020” (Gelişmekte Olan Ekonomiye Sahip Ülkeler Üniversite Sıralaması) açıklandı. Karabük Üniversitesi, bu sıralamada ilk 301350 arasında yer alarak en iyi üniversiteler arasına girdi.

Listeye Türkiye’den 34 üniversite girdi

‘THE Emerging Economies University Rankings 2020’ sıralamasında; 47 ülkeden 533 üniversite değerlendirilmeye alındı. Üniversitelerin, global/bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, bilgi transferi, kitap, yayınlara yapılan atıflar, patent, eğitim ortamı, sanayi destekli proje geliri gibi 13 kritere göre değerlendirildiği araştırmada, Türkiye’den 34 üniversite sıralamaya girdi.

‘Yükselen gelişmiş’, ‘ikincil gelişen’ veya ‘sınır’ olmak üzere üç sınıflandırma sisteminin uygulandığı sıralamada, Karabük Üniversitesi 301350’lik sıralamasıyla büyük başarı elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.