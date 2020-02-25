Karabük'te "Okulların Başarı Eylem Planı" değerlendirildi

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulların Başarı Eylem Planı" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonunda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleşme oranlarının değerlendirilmesi, okul eylem planlarının gözden geçirilmesi amacıyla ortaokul ve lise müdürleriyle okula özel birebir görüşmeler ile değerlendirmelerin yapıldığı, okul eylem ve başarılarının değerlendirilmesi çalışması başlatıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonunun temel amacı olan "Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirme" hedefi kapsamında okul müdürlerinin il müdürlüğüne davet edildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu başkanlığında okulların; akademik başarı, ödül ve disiplin, öğrenci devamsızlıkları, kitap okuma, sosyal ve kültürel etkinliklere aktif katılım ile yarışma ve projeler, mesleki eğitim, yönlendirme, sermaye ve üretim konularında her okul kendi özelinde yapılan çalışmalar, elde edilen kazanımlar, planlama, önleyici ve destekleyici faaliyetler ile fırsatlar ve ihtiyaçlar kapsamında değerlendirilerek, okul ve eylem planları gözden geçirildiği belirtildi.

Program dahilinde devam eden çalışmanın sonuçlarının, 2023 Vizyon Belgesi kapsamında elde edilen kazanımlarla iyi örneklerin müdürlük tarafından derlenerek okul ve kurumlarla paylaşılacağı kaydedildi.

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