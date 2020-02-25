Karabük'te "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"

Karabük'te, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" yapıldı.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü" kapsamında Karabük genelinde ilk/ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi.

Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Salonu'nda yapılan turnuvaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Şube Müdürü Mehmet Özdemir, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Turnuva İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu'nun ilk hamle yapmasıyla başladı. İlkokullar arasında gerçekleştirilen turnuvanın akabinde ikinci oturum orta okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlendi. Turnuva sonucunda Türkiye geneli resmi tüm ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik Antalya'da gerçekleştirilecek "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"na gitmeye hak kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

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