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Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar Yaya geçidini kullanmayan yayalar uyarıldı

İHA

Karabük'te yaya geçitlerini kullanmayan kişiler trafik polisleri tarafından uyarıldı.

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar Yaya geçidini kullanmayan yayalar uyarıldı

Karabük’te yaya geçitlerini kullanmayan kişiler trafik polisleri tarafından uyarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ sloganıyla, başlatılan farkındalık çalışmaları ile ilgili kentin en işlek caddesi olan Güven Kavşağında ekipler uygulama yaptı. Ekipler yaya geçitlerini kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları durdurarak, yaya geçidini kullanmalarını istedi. Yaya geçidinin kullanılmamasından doğabilecek tehlikelerin anlatıldığı uygulamada, vatandaşlar kendilerini durduran polisleri görünce şaşkınlık yaşadığı gözlemlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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