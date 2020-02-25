Karabük Üniversitesinde "Türkmenistan Günü"

Karabük Üniversitesi (KBÜ)ev sahipliğinde Türkmenistanlı öğrenciler tarafından "Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25. Yıl Dönümü" dolayısıyla "Türkmenistan Günü" etkinliği düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, katılırken, program Türkmenistanlı öğrencilerin, ülkelerine özgü kıyafetleri, şiirleri, müzikleri ve danslarını tanıtarak başladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkmenistan'ın tarafsızlık gününü tebrik etti.

Programın yapılmasında emeği geçenleri tebrik eden Gürel, "Kardeş ülke, kardeş millet olan Türkmen kardeşlerimizle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlere burayı seçmenizden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Burada yetişip memleketinize geri döndüğünüzde ülkelerimiz arasında kardeşlik duygularının pekişmesini sağlayacaksınız. Aynı zamanda ülkelerinizin kalkınmasında gelişmesinde dünyada sayılı ülkeler arasında yer almasında çok büyük rolleriniz olacak. Onun için buradaki imkanları buradaki alt yapıyı iyi kullanmanız gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ise konuşmasında uluslararası düzeyde 12 Aralık 1995 yılında Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla Türkmenistan'ın daimi tarafsız ülke statüsüne kavuştuğunu ifade etti.

Aralık 2020'de Türkmenistan'ın tarafsızlığının 25. yıl dönümünün kutlanacağını ifade eden Amanlıyev, "Türkmenistan'ın tarafsızlığından bahsederken o dönemde Birleşmiş Milletler üyesi olan 185 ülkenin tamamının bu statüsünü ülkemizin bu uluslararası hukuk derecesini desteklemiş olduğunu belirtmemiz lazım. Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsü gerek ulusal ve bölgesel boyutlarda gerekse evrensel düzeyde çalışır durumda pratik açıdan çok girişimlerin sağlanmış olduğunu gösterdi. Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsünden bahsederken bunun üç boyutunu belirtmemiz lazım. Bunlardan birincisi barış, ikincisi güvenlik, üçüncüsü ise sürdürülebilir gelişme kalkınma hususlarıdır. Bu konularda da ülkemiz gerekli çalışmaları yapmaktadır" diye konuştu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise böyle bir etkinliğin Karabük Üniversitesinde yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Her yıl bu tür etkinliklerle Türkmenistanlı öğrencilerle birlikte olacaklarını vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Gönlümüz istiyor ki, daha geniş bir kalabalığa ev sahipliği yapalım. Burada, Türkiye’deki bütün Türkmenistanlı öğrencilerin toplanacağı bir etkinlik yapalım. Türkmenistanlı öğrencilerimizden çok memnunuz. Efendilikleriyle, saygınlıklarıyla bizim gönlümüzü fethediyorlar. Herhangi bir problem ve sıkıntı yaşamıyoruz. Bu programı düzenleyen öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik Türkmenistanlı öğrencilerin şiir ve müzik dinletisi ile devam etti. Dinletinin ardından ise Türkmenistanlı öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle halk oyunları ve dans gösterileri gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda ise Türkmenistanlı öğrenciler kendi kültürlerine has ikramlarda da bulundu.

Etkinlikte 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu fuaye alanında Türkmenistan ile ilgili görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisi gezildi.

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