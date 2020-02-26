Safranbolu TSO'da "Satranç Turnuvası"

Türkiye Satranç Federasyonu Safranbolu İlçe Temsilciliği ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde "Satranç Turnuvası" düzenlendi.

8 yaş altı ve 10 yaş altı grubunda düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen Satranç Turnuvasının başlama hamlesini Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Savaş yaptı.

60 sporcunun katıldığı turnuvanın 910 yaş kategori 1.'si Yağız Eymen Açıkgöz, 2.'si Mert Göktuğ Karataş, 3.'sü Arda Aktepe olurken; 78 yaş grubu 1.'si Kemal Bulut, 2.'si Eren Kadir, 3.'sü Ayşenaz Açıkgöz oldu.

Dereceye girenler madalyalarını alırken, sporcular ve sporcuların velileri büyük sevinç yaşadı.

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