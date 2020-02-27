Soykan: “ Ürün yelpazesi ile dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldık” KARDEMİR Dar Platina üretimine başladı

KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, ithalat yoluyla tedarik edilen katma değeri yüksek yeni ürünler geliştirerek Otomotiv, Savunma, Makine İmalat ve Demiryolu Sektörlerine yönelik mevcut ürün çeşitliliğini arttırarak, dar platina ile yassı çelik üretimine de başladıklarını duyurdu.

Genel Müdür Soykan, KARDEMİR’in geniş ürün yelpazesi ile sektörde Türkiye ve dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldığına dikkat çekti.

Demiryolu rayının yanı sıra IPE, NPI, NPU, HEA ve HEB tiplerinde profil, köşebent, maden direği gibi farklı ürünlerin üretildiği Ray Profil tesislerinde bir süredir devam eden dar platina formunda yassı çelik deneme üretimlerini başarıyla sonuçlandıran Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri, 205405 mm genişlik, 2080 mm kalınlık aralığında ve 72 m boya kadar ürettiği dar platina ürünlerini, müşteri taleplerine uygun olarak 6 ve 12 m boylarında ticari pazara sundu.



“Yassı Ürüne Geçiş İçin İlk Adım”

Demiryolu rayı ve tekeri, ağır profil ve kalın kangal üretimlerinde Türkiye’nin tek üretici konumunda olan fabrikanın platina üretimine başlaması yassı ürüne geçiş için de ilk adım olarak değerlendirildi. Ağırlıklı olarak makine imalat ve kalıpçılık sektörlerinde kullanılan platina için 2020 yılında 25 bin ton üretim hedefleyen fabrikanın, 520 mm genişliğe kadar platina üretimi içinde deneme üretimlerini sürdürdüğü açıklandı.



“Bu Üretim Önemli Bir Kilometre Taşıdır”

Gerçekleştirilen platina üretimi için değerlendirmelerde bulunan KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan “ Bu üretim fabrikamız için önemli bir kilometre taşıdır ”dedi.

Kardemir’in sahip olduğu ürün yelpazesi ile sektörde Türkiye ve dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldığına dikkat çeken Genel Müdür Soykan “ Yönetim Kurulumuzun vizyoner yaklaşımı ile aynı anda demiryolu rayı, demiryolu tekeri, inşaat çeliği, hafif ve ağır profil, ince ve kalın kangal üretimini yapabilen, bu ürünleri yeni çelik kaliteleri ile farklı sektörlerin kullanımına sunabilen ve böylelikle hem ithal ikamesi sağlayan hem de sektördeki rekabet gücünü her geçen gün artıran bir şirketiz. Platina üretimimiz de bu yaklaşımın bir sonucu ve uzun ürün grubundan sonra yassı ürün grubunda attığımız önemli bir adım. Şu anda tamamen ithal edilen 205405 mm genişlik ve 2080 mm kalınlık aralığında üretimler yapıldı ve ilk satışları da gerçekleştirildi. Bu yıl 25 bin tonluk bir üretimle piyasada olacağız. Kısa süre içerisinde hedefimiz 100 bin ton üretime ulaşmaktır. Bu alandaki genişliği 520 mm’ye çıkarmak içinde çalışmalar devam ediyor. Mevcut orta karbonlu çelik kalitesi (C45) ürün grubumuza 42CrMo4 kalitesi de eklenmiş oldu. Katma değeri yüksek yeni ürün kaliteleri geliştirmeye yönelik gayretlerimiz hiç durmadan devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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