İlkokul öğrencileri üniversiteli olacak

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hayata geçirilen "Üniversitemi Tanıyorum, Eğitimimi Tamamlıyorum" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin, üniversiteyi ziyaret etmeleri, ilgi ve kabiliyetlerine göre bölümlerde derslik, işlik, atölye ve laboratuvarlarla sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmaları, kulüplerin sosyal sorumluluk projelerinden faydalanmaları ve öğrencilerin üniversiteyi yakından tanımaları sağlanacak.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Vargeloğlu, "Üniversitemi Tanıyorum, Eğitimimi Tamamlıyorum" projesi kapsamında protokol imzaladı.

Protokolle üniversite kampüsüne en yakın Karabük Kılavuzlar İlkokulu öğrencilerinin üniversiteyi ziyaret etmeleri, ilgi ve kabiliyetlerine göre bölümlerde derslik, işlik, atölye ve laboratuvarlar ile sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmaları, kulüplerin sosyal sorumluluk projelerinden faydalanmaları ve öğrencilerin üniversiteyi yakından tanımaları öngörülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Vargeloğlu, göreve geldiği andan itibaren Karabük Üniversitesiyle eğitim alanındaki iş birliklerini arttırdıklarını söyledi.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Vargeloğlu, "Eğitim, bilim, kültür, sanat alanında protokoller imzaladık. Zaten pek çoğu velimiz olan üniversite hocalarının okullarımıza akademik katkılarında hızlı bir artış sağladık. Aynı şekilde öğrenci kulüplerinin de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okullarımıza ciddi sosyal katkıları olmaktadır. Rektör Prof. Dr. Refik Polat başta olmak üzere, üniversite yönetimine, hocalarımıza ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Mesut Doğan, Çocuk Üniversitesi olarak Kılavuzlar İlkokulu ile bu protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını, Milli Eğitim okullarıyla pek çok alanda ortak projeler yürüttüklerini belirtti.

Kılavuzlar İlkokulu Müdürü Serkan Kayabaşı da Demir Çelik Kampüsüne en yakın okullardan biri olduklarını ve üniversite personelinin ilkokula yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, nitelikli bir gelişim sağlandığını kaydetti.

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