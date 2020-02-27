Başkan Kaya’dan kandil mesajı

Alperen Ocakları Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaya mesajında, “İçerisinde yaşadığımız sıkıntılı, karanlık, gözyaşı ve hüzünle dolu günlerin sona ermesini temenni ediyorum. Başta Suriye, Irak, Filistin, Çeçenistan ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın birçok yerinde soydaşlarımıza ve Müslüman kardeşlerimize uygulanan zulmün son bulmasını Allah'tan dileyerek, Türk Milletinin ve Müslüman kardeşlerimizin Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum. Rahmet ve bereket ayları olan üç ayların başlangıcını müjdeleyen mübarek Regaib Kandilimizin sevgi ve birlik hislerimizi kuvvetlendirmesini diliyor Kandilin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak bir ibadet şuuru içinde ülkemizin hem maddi hem manevi imarı için bütün gücümüzle çalışmalı, kalp kırmaktan kaçınmalı, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya gayret göstermeliyiz diyorum. Ayrıca, üzülerek belirtmeliyim ki üç aylara yine, dünyada ve yakın çevremizde yaşanan savaşın, şiddet ve terörün, sonu gelmeyen kin ve ihtirasın, düşmanlık ve ayırımcılığın iyice tırmandığı, bütün bunların vicdan sahiplerini umutsuzluk ve karamsarlığa sürüklediği bir ortamda giriyoruz. Bilim ve teknolojide müthiş bir ilerleme kaydeden insanlık, manevi alanda ciddi bir gerileme yaşamakta ve bunun olumsuz sonuçları da bireysel ve toplumsal boyutta, bölgesel ve küresel ölçekte her geçen gün daha yakından hissedilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın ve bütün İslam aleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin milletimizin ve İslam aleminin birlik ve dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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