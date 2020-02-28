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Başkan Nur, hain saldırıyı kınadı

İHA

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırması sonucu 33 askerin şehit edilmesi ile ilgili başsağlığı ve kınama mesajı yayımladı.

Başkan Nur, hain saldırıyı kınadı

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırması sonucu 33 askerin şehit edilmesi ile ilgili başsağlığı ve kınama mesajı yayımladı.
Başkan Nur mesajında, “Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Milletçe büyük üzüntü ve keder içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Allah, vatanı korumak için yapılan bu mücadelede ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Rejim tarafından kalleşçe düzenlenen bu saldırı ile Türkiye'yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları bozulmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.
İdlib’den dün gece gelen haberlerin yürekleri yaktığını kaydeden Nur, Mehmetçiğe Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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