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Habertürk
Yastayız

Öğrenciler Mehmetçik için tek yürek oldu

İHA

Karabük'te bir grup öğrenci, İdlib'de 33 Mehmetçiğin şehit olduğu hain saldırıya tepki gösterdi.

Öğrenciler Mehmetçik için tek yürek oldu

Karabük’te bir grup öğrenci, İdlib’de 33 Mehmetçiğin şehit olduğu hain saldırıya tepki gösterdi.
İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısına tepkiler devam ediyor. Kent Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 80 öğrenci ellerinde Türk bayrakları ile slogan atarak Atatürk Anıtı’na yürüdü. Üzerine giydiği askeri kamuflaj ile Mehmetçiğe desteğini gösteren Ezgi Yılmaz, İdlib’de 33 şehidin olduğunu öğrendikten sonra arkadaşları ile toplanıp yürüyüş yapmak istediklerini belirterek, “En azından onların yanında olduğumuzu bilmelerini istedik. Hep beraber tek yürek olmak istedik. Söylenecek bir şey yok. Üzgünüz. Allah ailelerinin yardımcısı olsun, başımız sağ olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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