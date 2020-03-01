Karabük’ten ortak İdlib tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Habertürk
Yastayız

Karabük’ten ortak İdlib tepkisi

İHA

Karabük Milletvekilleri ve partilerin il başkanları, Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile bir araya gelerek İdlib saldırısını kınadılar.

Karabük’ten ortak İdlib tepkisi

Karabük Milletvekilleri ve partilerin il başkanları, Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile bir araya gelerek İdlib saldırısını kınadılar.
Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve CHP Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Karabacak, BBP İl Başkanı Vekili Mustafa Kara, SP İl Başkanı Muhsin Çebi ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı, 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısını ortak basın bildirisiyle kınadılar.
Ortak bildiride, "Alçak ve menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz" denildi.
Bildiride şu ifadelere yer verildi; "27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda kahraman evlatlarımız şehit edilmiş ve yaralanmıştır. Acımızın tarifi mümkün değildir. Milletçe derin üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet dilerken yaralı Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz Milletimizin ve Şehit Yakınlarımızın başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı aşağıda imzası bulunan Karabük Milletvekilleri ve Siyasi Parti İl Başkanları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara Türk Silahlı Kuvvetlerinin misli ile karşılık vermesini destekliyoruz.Kahraman Türk Ordusu’nun neferleri olan Mehmetçiğimizin Devletimiz ve Milletimiz tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonrada üstün başarı ile gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. Karabük Milletvekilleri ve Siyasi Parti İl Başkanları olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, devletimizin yüksek menfaatlerini ön planda tuttuğumuzu, milletimizin birlik ve beraberliği için tek yumruk halinde olduğumuzu ve ortak bir anlayış içerisinde Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu Aziz Milletimize ve kamuoyuna bir kez daha bildiririz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İdlib şehitleri için 500 araçlık konvoy yaptılar
YEREL HABERLER İdlib şehitleri için 500 araçlık konvoy yaptılar
Karabük'te 'Futbolda Özkaynak Projesi" başlıyor
YEREL HABERLER Karabük'te 'Futbolda Özkaynak Projesi" başlıyor
Öğrenciler Mehmetçik için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Öğrenciler Mehmetçik için tek yürek oldu
Karabük'te rehberlik öğretmenleriyle toplantı
YEREL HABERLER Karabük'te rehberlik öğretmenleriyle toplantı
Yüksek kesimlerdeki kar yağışı sonrası eşsiz manzaralar oluştu
YEREL HABERLER Yüksek kesimlerdeki kar yağışı sonrası eşsiz ...
İş adamı Ünal’dan Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için otobüs desteği
YEREL HABERLER İş adamı Ünal’dan Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler ...
İdlib şehitleri için konvoy yapılarak dua edildi
YEREL HABERLER İdlib şehitleri için konvoy yapılarak dua edildi
Sınırın açıldığını duyan mülteciler Karabük'ten yola çıktı
YEREL HABERLER Sınırın açıldığını duyan mülteciler Karabük'ten yola ...
Çaylı, belediyenin 58 nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Çaylı, belediyenin 58 nci kuruluş yıl dönümünü ...
Fulbright bursu konusunda öğrenciler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Fulbright bursu konusunda öğrenciler bilgilendirildi
(Görüntülü) Karabük'te liseliler şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük'te liseliler şehitler için yürüdü
Rektör Polat’tan iki üniversiteye iş birliği ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Polat’tan iki üniversiteye iş birliği ziyareti
Karabük´te liseliler şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Karabük´te liseliler şehitler için yürüdü
Başkan Nur, hain saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Başkan Nur, hain saldırıyı kınadı
Liseli öğrenciler şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler şehitler için yürüdü
Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış
YEREL HABERLER Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısında artış
Değirmenci: “İdlib’te sözün bitti yerdeyiz, yılanın başı derhal ezilmelidir”
YEREL HABERLER Değirmenci: “İdlib’te sözün bitti yerdeyiz, yılanın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X