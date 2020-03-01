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İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

İHA

Karabük Valiliği tarafından, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.
Suriye'de ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve yaşanan insanlık dramını sona erdirmek amacıyla İdlib'de görev yapan kahraman askerlere yapılan hain saldırının ardından ülke genelinde olduğu gibi Karabük’te de mevlit programı düzenlenerek dualar edilerek birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Çamlık Camii’nde şehitler için Kur'anı Kerim ve mevlitler okunarak dualar edildi.
Programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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