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Asker selamı verip, İdlib saldırısına tepki gösterdiler

İHA

Karabük'te bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Dernek Başkanları İdlib'de Türk askerlerine gerçekleştirilen hain saldırıya tepki gösterirken, asker selamı vererek Mehmetçiğe desteklerini gösterdiler.

Asker selamı verip, İdlib saldırısına tepki gösterdiler

Karabük’te bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Dernek Başkanları İdlib'de Türk askerlerine gerçekleştirilen hain saldırıya tepki gösterirken, asker selamı vererek Mehmetçiğe desteklerini gösterdiler.
Karabük’te STK ve dernek başkanları bir araya gelerek Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleştirilen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit edilmesine tepki gösterdi. Büyük Kulüp’te yapılan açıklamada Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier toplantının Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirildiğini, 30'a yakın meslek örgütünün, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığını söyledi.
Her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını belirten Mescier, “Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik . Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.
“Bu saldırı, asla kabul edilemez”
Mehmetçiğin İdlib’de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğunu ifade eden Mescier, “Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz; Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez” diye konuştu.
Mescier tarihi ve kültürel bağların bulunduğu Suriyelilerin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluk olduğunu kaydetti.
“Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz”
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Ordusunun bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini hatırlatan Mescier, “Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. ‘Bahar Kalkanı’ harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz.
Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından toplantıya katılanlar asker selamı vererek Türk Ordusunun yanındayız mesajı verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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