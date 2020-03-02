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Karabük İl Genel Meclisinden Mehmetçik'e destek

İHA

Karabük İl Genel Meclisinden Mehmetçik'e destek

Karabük İl Genel Meclisi Mart Ayı Meclis toplantısında, İdlib'de meydana gelen hain saldırı ve ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.
İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda meclis üyeleri Mehmetçik'e destek verdi. Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, İdlib'te Türk askerine karşı yapılan hain saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını belirtti.
Karabük protokolü olarak ortak açıklama yapılarak saldırının kınandığını hatırlatan Yıldırım, "Bizlerde Karabük İl Genel Meclisi olarak bu saldırı, tüm saldırıları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bu saldırılardan sonra kahraman ordumuzun başlatmış olduğu Bahar Kalkanı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyor, ordumuzun ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle tekrarlıyoruz. Milli Savunma Bakamınız Hulusi Akar'ın açıklamasına göre, su an hareket eden her düşman unsuru, 7/24 havada olan SİHA sürümüz tarafından vuruluyor. Rus hava savunma sistemleri, silahları göremiyor. Şu ana kadar sadece 1 hava aracımız düştü. Yeni nesil savaş nasıl yapılır, dünyaya Türkler öğretecek. Bakanımız Hulisi Akar'a Paşamıza, kahraman ordumuza ve bu yeni nesil hava sistemleri olan İHA, SİHA, TB2 türü silahları ülkemize kazandıranlara ve milletimizin hizmetine sunanlara teşekkür ediyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Vatanımız için yapılacak her türlü gayretin içinde, yanında ve destekçisi olduğumuzu, olacağımızı tüm İl Genel Meclisi üyelerimiz adına ifade ediyor, şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, cennete makamlarının yüce olmasını diliyor, yaralılarımız acil şifalar diliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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