Karabük-Zonguldak yolunda heyelan

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK-Zonguldak Karayolu'nda heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları iş makineleriyle kaldırılırken, yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öğle saatlerinde, Karabük-Zonguldak yolunun Pirinçlik mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları, KarabükZonguldak Karayolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, yola düşen toprak yığını ve kaya parçalarını iş makineleriyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırabildi. Bir şerit ulaşıma açılırken, trafik ekipleri kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi.

Yolda bulunan toprak ve kayaların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Bülent DİKTEPE

2020-03-03 17:08:52



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