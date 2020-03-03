(Görüntülü) Karabük-Zonguldak yolunda heyelan

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KARABÜK-Zonguldak Karayolunda heyelan meydana geldi. Kaya parçaları yola yuvarlanırken, iş makineleriyle kayaların kaldırılmasıyla yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Öğle saatlerinde, Karabük-Zonguldak yolunun Pirinçlik mevkiinde heyelan meydana geldi. Tepeden kaya parçaları yola yuvarlandı. Zonguldak-Karabük yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri bölgeye geldi. İş makinesiyle yola düşen toprak yığını ve kaya parçaları kaldırılmaya çalışıldı. Yaklaşık 1 saat sonra toprak yığını ve kayalar yoldan kaldırılarak, bir şerit ulaşıma açıldı. Trafik ekipleri kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi. Yolda bulunan toprak ve kayaların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Karabük

2020-03-03 17:11:53



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