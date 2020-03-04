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Maden Şehitleri Yenice’de anıldı

İHA

Maden Şehitleri Yenice’de anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 madenci arasında yer alan 42 Yeniceli maden şehidi ölümlerinin 28. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.
42 madenci şehidinin bulunduğu Yenice’de bulunan Maden Şehitleri Anıt Mezar da anma töreni düzenlendi. Tören öncesi Merkez camii’de Kur’an Kerim okutuldu. Anıt Mezarda yapılan anma törenine Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, TTK yetkilileri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak Yeniceliler Derneği Başkanı Yaşar Karaman, maden işçileri ve maden şehitleri yakınları katıldı. Etkinlikte konuşan, Zonguldak Yeniceliler Derneği Başkanı Yaşar Karaman , “ Bugün burada bundan tam 28 yıl öncesinde yani 3 Mart 1992 de TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü İnciharmanı bölümünde 42’si Yenice Yeniceli olmak üzere kaybettiğimiz madencilerimizi daha ilk günkü gibi acıyla, kederle bir o kadar da minnet ve şükranla anıyoruz. Şuan şehit ailelerimiz bizlerden, devlet büyüklerimizden geride kalan yavrularına da belki kaybetmeleri pahasına da olsa acılarını biraz olsun dindirecek şekilde 2003 yılı öncesi şehit yakınlarını da ocağa almaları için müjdeler beklemekteler. Bu sese devlet büyüklerimizin kulak vermesini talep ediyoruz.” dedi. Karaman’ın ardından Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil kısa bir konuşma yaparak şehit ailelerine tekrardan başsağlığı dileğinde bulundu.
Törende yapılan konuşmaların ardından maden şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakılarak, dualar edildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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