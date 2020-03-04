Otomobiline inşaattan parça düşen şahıs şikayetçi oldu

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Karabük’te bir kişi rüzgar nedeniyle inşaattan otomobilin üzerine malzeme düşmesi sonucu sorumluluk kabul etmeyen müteahhidi mahkemeye verdi.



Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Bilgin Sokak’ta Sedat Ekmekçi isimli vatandaşın otomobili şiddetli rüzgar nedeniyle park ettiği bölgedeki inşaattan malzeme düşmesi sonucu hasar aldı. Durumu müteahhide anlatarak masrafın karşılanmasını isteyen Ekmekçi, ‘Doğal afet’ cevabını aldı. Olumlu cevap alamayan Ekmekçi, 3 Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. Olayı mahkemeye taşıyan Ekmekçi, masraflarının karşılanması için mücadelesini sürdürüyor.

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