Umreden dönen çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Umreden dönen çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında

DHA

Umreden dönen çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) KARABÜK´te, umreden dönen çift öksürük şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Umre dönüşü öksürük şikayetiyle aile hekimine başvuran E.O ve İ.O. koronavirüs şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde gözlem altına alındı. Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaptığı açıklamada, "Umreden dönen E.O ve İ.O çifti öksürük şikâyetiyle başvurdu. Tedbir amacıyla Bayır Mahalle´deki ek prefabrik binada gözlem altına alındılar. Numune sonuçları çıkana kadar takipleri sürecek. Genel durumları gayet iyi. Sadece öksürük şikâyetleri var. Yurt dışından dönen vatandaşlarımıza özellikle koronavirüs görülen yerlerden gelenlere dikkat edildiği için onları da o amaçla yatırdık. Numuneler Ankara´ya gönderildi. Sonuçları gelene kadar kontrol altında tutulacaklar" dedi.
Karabük Valiliği´nden yapılan yazılı açıklama ise şöyle:
"28 Şubat tarihinde umre ziyaretinden dönen ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün bugünkü kontrolleri esnasında öksürük şikâyeti olduğu tespit edilerek KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etmeleri sağlanan iki vatandaşımız, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Bayır Mahallede bulunan ek binada kontrol altına alınmışlardır. Hastalarımızdan alınan numuneler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Hastalarımızın genel durumları son derece iyi olup, kendilerinden alınan numune sonuçları temiz çıkana kadar takipleri sürecektir."
DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-03-04 18:40:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Şehit Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Otomobiline inşaattan parça düşen şahıs şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Otomobiline inşaattan parça düşen şahıs şikayetçi ...
Karabük’te Umreden dönen yaşlı çift öksürük nedeniyle hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER Karabük’te Umreden dönen yaşlı çift öksürük nedeniyle ...
Maden Şehitleri Yenice’de anıldı
YEREL HABERLER Maden Şehitleri Yenice’de anıldı
Gazilerden ‘'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Gazilerden ‘'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
Safranbolu'da üstyapı çalışmaları
YEREL HABERLER Safranbolu'da üstyapı çalışmaları
Vali Gürel, vatandaşları dinlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Gürel, vatandaşları dinlemeye devam ediyor
Yurdun ışıklarıyla 'TSK' yazdılar
YEREL HABERLER Yurdun ışıklarıyla 'TSK' yazdılar
KARDEMİR 2019 yılı karını 80.6 milyon TL olarak açıkladı
YEREL HABERLER KARDEMİR 2019 yılı karını 80.6 milyon TL olarak ...
Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı Yurt ışıkları ile ‘TSK’ koreografisi oluşturdular Türk Bayrağı etrafında toplanan öğrenciler şehitleri andı
YEREL HABERLER Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı Yurt ışıkları ile ...
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama 
YEREL HABERLER Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama 
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
(Görüntülü) Karabük-Zonguldak yolunda heyelan
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük-Zonguldak yolunda heyelan
Karabük-Zonguldak yolunda heyelan
YEREL HABERLER Karabük-Zonguldak yolunda heyelan
Vali Gürel okul ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Gürel okul ziyaretlerine devam ediyor
Tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim ...
Karabük- Zonguldak kara yolunda yolunda heyelan Meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanırken, uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Karabük- Zonguldak kara yolunda yolunda ...
Safranbolu'da belediye personeline deprem eğitimi
YEREL HABERLER Safranbolu'da belediye personeline deprem eğitimi
BAKKA'dan 20,2 milyon lira destek
YEREL HABERLER BAKKA'dan 20,2 milyon lira destek
TED Karabük Koleji’nde '10. Üniversite Tanıtım Fuarı' gerçekleşti Üniversiteye hazırlanan lise öğrencileri bilgilendirildi
YEREL HABERLER TED Karabük Koleji’nde '10. Üniversite Tanıtım Fuarı' ...
Safranbolu Belediyesi meclisi toplandı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi meclisi toplandı
Gümüş'ten hayırseverlere ziyaret
YEREL HABERLER Gümüş'ten hayırseverlere ziyaret
Karabük SMMO Başkanı İrken’den naylon fatura vurgusu
YEREL HABERLER Karabük SMMO Başkanı İrken’den naylon fatura vurgusu
Tarihi kentte "korona virüs" tedbirleri
YEREL HABERLER Tarihi kentte "korona virüs" tedbirleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X